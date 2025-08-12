영재학교·과학고 학생 의·약대 얼마나 갔나 메디컬 계열 간 졸업생 2년 연속 줄어들어 교육부 “이공계 의대 쏠림 막겠다” 입장 입시업계 “N수생 포함하면 더 많아” 지적

[헤럴드경제=김용재 기자] 교육부가 ‘영재학교·과학고 의·약학 계열 진학률’이 지속적으로 감소하고 있다고 밝혔다. 다만 입시 업계에서는교육부 통계가 ‘N수생’의 진학 경로를 반영하지 않은 반쪽짜리라고 지적했다.

교육부는 12일 ‘2025학년도 영재학교·과학고 의·약학 계열 진학률’을 발표했다. 2025학년도 영재학교 8곳 졸업생 810명의 의·약학 계열 진학률은 2.5%로 2년 연속 감소했다. 영재학교 졸업생의 의·약학 계열 진학률은 ▷2021년 7.5% ▷2022년 8.8% ▷2023년 10.1% ▷2024년 6.9%였다.

과학고도 이와 비슷한 추세다. 2025학년도 과학고 20곳 졸업생 1560명의 의·약학 계열 진학률 역시 1.7%로 2년 연속 감소했다. 과학고 졸업생의 의·약학 계열 진학률은 2021년 1.8%을 기록했고 2022년에 2.9%로 증가했다가 ▷2023년 2.2% ▷2024년 2.1% 내리 하락세다.

이공계 최상위권 ‘의대 쏠림’ 막으려는 교육부…장학금 회수도

교육부는 영재학교·과학고의 의·약학 계열 진학에 골머리를 앓아왔다. 이공계 우수 인재 양성이라는 영재학교 설립 목적이 무색하다는 지적이 끊이지 않았다.

이에 교육부는 영재학교·과학고 학생들이 이른바 메디컬 학과로 빠지는 걸 제한하고자 ‘2021년 의·약학 계열 진학 제재 방안’을 마련해 2022년 신입생부터 적용됐다.

이 제재방안에 따라 영재학교들은 의대 등에 지원한 학생에게 투입했던 추가 교육비와 재학 중 지급한 장학금을 전액 환수하고 진학 지도를 중단하며 일반고 전출을 권고해 왔다. 학교생활기록부도 일반고 양식으로 발부해 연구활동 등 영재학교 교육과정을 대입 수시 ‘스펙’으로 쓰지 못한다. 정규 수업 이외의 시간에 기숙사와 독서실 등 시설 이용을 제한하고 졸업 유예 등 징계도 부여할 수 있다.

김천홍 교육부 책임교육정책관은 “교육부는 앞으로도 영재학교·과학고와 협력해 졸업생들의 진학 추이를 지속적으로 점검하고 이공계 인재 양성 교육이 충실하게 이뤄지도록 노력하겠다”고 말했다.

입시업계 ‘N수생’ 빠진 수치…“영재학교 지원자 감소 추세” 지적

다만 입시 업계에서는 이를 두고 ‘N수생’이 빠져있는 수치라면서 실제로 영재학교·과학고 출신 의·약학 계열 진학자 수는 훨씬 많을 것이라고 지적했다.

종로학원에 따르면 영재학교·과학고는 교육과정 자체가 수학·과학에 50~70%가 편성되어져 있기 때문에 수능 준비가 근본적으로 불가능하다. 이에 영재학교·과학고 학생들은 조기 졸업 이후 수능 준비를 새로 하면서 의대 진학 루트를 설정하는 이가 다수라는 설명이다.

대학알리미 공시기준에 따르면 의과대학이 설치된 39개 대학의 영재학교·과학고 출신 신입생 수는 ▷2021년 1409명 ▷2022년 1410명 ▷2023년 1312명 ▷2024년 1470명 ▷2025년 1502명으로 올해 5년 새 최고치를 기록했다.

임성호 종로학원 대표는 “과학고·영재학교의 경우 2022학년도부터 학업 중단과 전출자 수가 늘었는데 이는 의대 진학 목적으로 그랬을 가능성이 있다”라면서 “N수생이 빠져있는 수치로 발표한 것이기 때문에 실제 의·약학 계열 진학자 수는 많다”고 언급했다.

실제로 영재학교를 마치고 카이스트(KAIST) 등 과학기술원에 입학한 후 의대로 빠져나가는 중도 탈락자가 늘어나는 추세다. 게다가 ‘의대 쏠림’ 여파로 영재학교 지원자는 지속해서 감소하는 추세다. 영재학교 지원자는 2023학년도 4152명에서 2024학년도 3918명으로 줄었다. 2025학년도에 3985명으로 소폭 증가했으나 올해 3827명으로 다시 감소했다.

다른 입시업계 관계자는 “이공계 최상위권 학생이 영재학교·과학고로 진학은 했으나 조기 졸업 후에 메디컬 계열로 돌아서는 경우가 상당수”라면서 “제대로 된 수치를 파악하려면 N수생에 대한 수치도 포함해야 한다”라고 강조했다.