[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 시내버스 안에서 양산을 펼친 승객의 모습을 두고 누리꾼들 사이에서 갑론을박이 벌어졌다.

11일 한 온라인 커뮤니티에는 ‘부산 시내버스 안에서 양산 쓴 아주머니’라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이는 “버스 안에서 한 아주머니가 양산을 펼쳐 쓰고 계셨다. 창문으로 강하게 햇볕이 들어오니 더위를 피하려고 그러신 듯했다”며 사진을 공개했다.

공개한 사진을 보면 창가 쪽에 앉은 한 승객이 머리 위로 양산을 펼치고 앉아있는 모습이다. 옆 좌석에 승객이 일행인지 여부는 알려지지 않았으나 옆에 다른 승객이 있음에도 아랑곳하지 않았다.

A씨는 “더위를 피하기 위한 생존 행동일까 아니면 주변 승객을 전혀 배려하지 않은 이기적 민폐일까. 물론 햇볕이 비춰 더웠을 수 있지만 대중교통에서 양산을 펼치는 모습은 솔직히 좀 그렇다”고 전했다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘역대급 민폐 승객이다’, ‘진짜 한국 맞냐’, ‘타인에 대한 배려심이 없네’, ‘옆에 사람은 무슨 죄냐’, ‘본인만 생각할 거면 대중교통을 이용하지 말아야지’, ‘빛가림이 제대로 안 된 버스에 탔다가 햇볕에 고생한 적 있다’ 등 다양한 반응을 보였다.