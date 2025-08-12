韓·베트남, 원전·재생에너지 등 10개 분야 MOU 대규모 인프라 사업에 韓 참여 합의도 이뤄져 17년만에 방산군수공동위원회 개최도 합의 두산에너빌, 한화, 현대로템 등 수혜 예상돼

[헤럴드경제=한영대·김성우 기자] 한국과 베트남이 원자력 발전(원전)과 방산, 고속철, 태양광 등에서 협력하기로 합의하면서 관련 한국 기업들도 베트남 진출에 기회가 열렸다는 평가가 나오고 있다. 베트남 원전·방산·철도·태양광 시장의 잠재성이 큰 만큼 한화, 두산에너빌리티, 현대로템 등은 이번 합의를 기점으로 베트남 시장 공략에 속도를 낼 것으로 예상된다.

베트남 원전 4기 건설 추진…두산 기회

12일 업계에 따르면 우리나라와 베트남은 전날 과학기술과 원전, 재생에너지 등 10개 분야에 양해각서(MOU)를 체결했다. 또 베트남 대규모 인프라 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 합의했고, 17년만에 방산군수공동위원회를 개최하기로 약속했다.

우리나라 기업들은 인건비가 저렴하고 성장 가능성이 큰 베트남 시장에 지속해서 문을 두드렸다. 삼성전자와 LG전자 등 가전 업체와 코오롱인더스트리, HS효성첨단소재 등 섬유화학 기업들이 대표적이다. 롯데를 비롯한 유통 기업들도 한류에 긍정적인 베트남 시장을 집중적으로 공략하고 있다. 이번 양국 간 합의로 다른 산업군에서도 베트남 진출이 가시화될 것으로 전망된다.

원전이 대표적이다. 한국 기업이 참여할 수 있는 대규모 인프라 사업에는 원전이 포함돼 있다. 한국전력과 베트남 에너지산업공사(PVN)는 ‘원전 인력양성 협력 MOU’에 서명하기도 했다. 이를 통해 한국형 원전 분야의 전문 인력을 양성, 양국 간 원전 건설 협력 기반을 강화하기로 했다.

현재 베트남은 총 30조원을 투자해 원전 4기를 새로 건설하는 사업을 추진하고 있다. 2009년 우선협상대상자로 선정된 러시아와 일본이 각각 1기씩 수주했지만, 후쿠시마 원전 사고 여파로 2016년 중단됐다. 최근 사업이 재추진되면서 우리나라에 기회가 생겼다.

두산에너빌리티는 이번 MOU로 베트남 원전 시장에 도전장을 던질 것으로 예상된다. 2006년 베트남 시장에 첫 진출, 화력 발전소 사업 등을 수행한 바 있다. 베트남에서 원전 사업을 수행한 적은 없지만 베트남에서 쌓은 신뢰도가 향후 원전 수주전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 관측된다.

공산권 국가에 K-방산 첫 수출 가시화

베트남과의 군사 협력 강화는 K-방산 수주에 호재로 작용할 전망이다. K-방산은 그동안 뛰어난 가성비를 앞세워 유럽, 중동 등에서 조단위 수주 릴레이를 이어갔다. 하지만 베트남의 경우 공산권 국가인 이유로 시장 진출에 어려움을 겪었다.

이번 정상 회담을 계기로 K-방산은 베트남 시장 진출에 속도를 낼 수 있게 됐다. 양국이 재개하기로 합의한 방산군수공동위원회는 양국 간 무기체계 성능 개량 방안을 이야기하는 것은 물론 방산 기업 간 협력을 논의하는 자리이다.

한화에어로스페이스는 현재 자주포 K-9의 베트남 진출을 시도하고 있다. 계약 규모는 K-10 탄약운반차 등을 포함해 3억달러(약 4200억원) 수준으로 알려졌다. 이번 협업을 계기로 수주가 이뤄질 시 한국 무기가 공산권 국가로 첫 수출되는 것이다.

베트남 고속철 사업 수주 기대감↑

고속철 사업을 전개하는 현대로템도 양국 간 MOU로 새 기회를 맞이하게 됐다. 남북선으로 불리는 1700㎞의 철도 노선을 보유한 베트남은 현재 시속 100㎞/h 수준의 일반 열차만을 운행하고 있다. 인프라 기반 향상을 위해 기존 일반 열차를 복선화하는 등 고속철 도입 프로젝트를 추진하고 있다.

현대로템은 국내 시장에서 검증받은 고속철을 기반으로 베트남 등 글로벌 철도 시장을 공략할 계획이다. 올해 6월 기준 현대로템의 철도 부문 해외 수주 잔고는 약 13조3196억원으로 역대 최고치를 기록했다. 전년 동기 대비 약 17% 증가했다.

‘불모지’ 동남아 태양광 시장에 진출하나

한국 태양광 기업들도 수혜 기업으로 주목받고 있다. 양국이 맺은 ‘재생에너지 협력 추진을 위한 MOU’에는 한국과 베트남이 태양광을 비롯한 유망 재생에너지 분야에서 민관 협력 프로젝트를 발굴한다는 내용이 포함돼 있다.

그동안 태양광 업체들에 베트남을 비롯한 동남아 시장은 불모지에 가까웠다. 가격 경쟁력이 높은 중국산 태양광 제품이 시장을 잠식하고 있기 때문이다. 실제 한화솔루션은 베트남 시장에 별도의 사무소를 두고 있지 않다. 한화솔루션은 동남아 대신 중국산 태양광 제품에 관세를 부과하고 있는 북미 시장 공략에 더욱 집중했다.

국내 태양광 업체들은 MOU를 통해 동남아 시장 진출의 발판을 마련할 수 있게 됐다. 태양광 업계 관계자는 “최근 동남아에서 안보를 이유로 중국 태양광 제품을 불신하는 움직임이 조금씩 나타나고 있다”며 “중국 제품에 대한 신뢰도 하락은 한국 태양광 기업들에 기회로 작용할 것”이라고 말했다.