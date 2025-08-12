코스피200 커버드콜에 1조원 몰려 콜옵션 매도 포지션에 쏠림 현상 콜옵션 변동성 하락에 ‘프리미엄’

[헤럴드경제=신주희 기자] 개인 투자자들 사이에서 매달 고정적인 분배금 안겨주는 커버드콜 상장지수펀드(ETF) 열풍이 일고 있다. 특히 코스피200 지수를 기초자산으로 한 커버드콜 ETF에는 최근 1년 사이 1조원에 육박하는 자금이 몰렸다.

하지만 전문가들은 선물·옵션 시장에서는 콜옵션 매도 포지션에 수요가 집중되면서 옵션 프리미엄 하락 가능성에 대한 경고를 하고 있다. 콜옵션 매도가 커버드콜 ETF의 분배금 재원이라는 점에서 향후 배당률 유지에도 제동이 걸릴 수 있다는 우려때문이다.

12일 한국거래소 정보데이터시스템에 따르면 연초부터 8월 11일까지 코스피200 위클리옵션(월요일·목요일 만기)에서 기관투자자의 콜옵션 순매도 물량은 218만3352건에 달했다. 같은 기간 풋옵션 순매도량은 187만7911건으로, 위클리 콜옵션 매도 포지션 쏠림이 뚜렷하다.

옵션시장에서 주가 상승 기대감이 커질 때 콜옵션 수요가 풋옵션보다 많은 것이 일반적이긴 하지만 최근 기관의 콜옵션 매도 집중은 이례적이라는 분석이다.

시장에서는 지난해부터 이어진 커버드콜 ETF 열풍때문으로 보고 있다.

위클리 콜옵션은 만기가 한 달 단위로 돌아오는 일반 콜옵션과 달리 매주 만기가 도래한다. 주 단위로 매도·청산이 가능해 매달 안정적으로 프리미엄을 확보할 수 있다는 점에서 커버드콜 전략에 적합하다. 이 때문에 운용사들이 위클리 옵션을 활용한 상품을 잇달아 출시하면서 위클리 콜옵션 매도 물량이 크게 늘었다.

실제로 ETF체크에 따르면 지난 1년간 삼성자산운용의 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜’, ‘RISE 200위클리커버드콜’ 등에 각각 7071억원, 2965억원 순유입됐다.

문제는 콜옵션 거래량이 늘었지만 옵션 프리미엄(가격)을 결정하는 내재변동성은 풋옵션보다 상대적으로 낮아졌다는 점이다. 내재변동성은 옵션 프리미엄을 결정하는 주요 요인 중 하나다. 내재변동성이 커질 수록 자산 변동성이 높아진다는 의미로 콜옵션 가격 상승으로 이어진다.

다시 말해, 콜옵션을 팔 사람은 많지만 살 사람이 없어 가치가 저평가되고 있는 상황이다.

삼성증권에 따르면 연초부터 지난 8일까지 위클리 월요일·목요일 콜옵션의 내재변동성은 풋옵션에 비해 2%포인트 낮게 형성되었다. 목요일 옵션의 경우 일평균 내재변동성은 콜옵션과 풋옵션 각각 17.5%, 19.6%를 기록했다. 위클리 목요일 옵션의 경우 콜옵션과 풋옵션 15.5%, 18.0%를 기록했다는 분석이다.

콜옵션이 상대적으로 저평가되면 커버드콜 ETF 운용사는 분배금 유지를 위해 더 많은 콜옵션을 매도해야 하는 상황에 직면한다. 이는 다시 콜옵션 가격 하락을 부추기는 악순환으로 이어질 수 있다.

전균 삼성증권 연구원은 “커버드콜 ETF 성장과 기관투자자의 콜옵션 매도 집중이 유동성을 높이는 반면 내재변동성을 낮추고 있다”며 “이로 인해 콜옵션 저평가가 심화되면, 운용사들이 기대수익률 저하를 만회하기 위해 매도 규모를 늘리는 악순환이 반복될 수 있다”고 지적했다.