애플·알파벳 등 빅테크, 수백억 달러 규모 매입 주도 상위 20개 기업이 전체 절반 차지…호실적·감세 정책이 동력

[헤럴드경제=경예은 기자] 미국 주요 기업들의 올해 자사주 매입 규모가 사상 최대치를 기록할 전망이다.

11일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등 외신에 따르면 리서치 전문업체 비리니 어소시에이츠(Birinyi Associates) 분석 결과, 미국 기업들은 올해 총 9836억 달러(약 1370조 원) 규모의 자사주 매입 방침을 발표했다. 이에 따른 연내 총 매입액은 1조1000억 달러(약 1532조원)로 추산되며, 지난해 기록(9425억 달러)을 넘어 역대 최대치를 경신할 것으로 예상된다.

이 같은 흐름은 올해 1000억 달러(약 139조원) 규모의 자사주 매입 계획을 밝힌 애플을 필두로 빅테크 기업들이 주도하고 있다. 구글 모회사 알파벳은 약 700억 달러(약 97조원), 마이크로소프트는 600억 달러(약 83조원) 규모의 매입을 결정했다.

대형 은행들도 자사주 매입에 동참했다. JP모건은 500억 달러(약 69조원), 뱅크오브아메리카는 400억 달러(약 55조원), 모건스탠리는 200억 달러(약 27조원) 규모의 매입을 추진한다. 특히 상위 20개 기업의 매입액이 전체 자사주 매입의 절반에 달하는 등 대기업에 집중되는 양상이다.

주요 기업들이 자사주 매입 여력을 확대할 수 있었던 배경에는 호실적과 함께 도널드 트럼프 행정부의 감세 정책이 기업 이익을 끌어올린 점이 꼽힌다. 자사주 매입은 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이고 향후 성장에 대한 신뢰를 강화하는 대표적인 주주환원 정책이다. 변동성이 큰 시장에서 주가를 방어하는 효과도 있다.

골드만삭스는 올해 미국 기업들의 자사주 매입 규모가 1조달러(약1393조원)를 넘어설 것으로 전망했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수 편입 기업들은 이미 6월까지 7500억달러(약 1044조원) 규모의 매입을 승인했다. 이는 전년 동기 대비 25% 증가한 수치다.

다만 우려의 목소리도 있다. 일각에서는 자사주 매입이 기업의 실적 성장 둔화를 가리는 수단이 되거나 필수적인 투자를 미루는 결과를 초래할 수 있다고 지적한다.

아울러 현재 미국 증시가 고평가된 상황에서 자사주 매입이 주가를 추가로 끌어올리는 부작용을 초래할 수 있다는 점도 경계해야 한다는 의견이 나온다. 기업 가치가 이미 내재가치를 넘어선 시점에서의 매입은 주주가치 극대화 측면에서 바람직하지 않다는 것이다.

‘가치투자’의 대가 워런 버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 최근 1년간 자사주 매입을 실시하지 않았다. 버크셔의 자사주 매입 중단은 미 증시가 고평가 됐거나 위기가 임박한 신호로 해석되고는 한다. 래리 핑크 블랙록 최고경영자(CEO) 또한 연례 서한에서 자사주 매입이 빠른 주주환원을 제공하지만, 기업의 장기적 성장 투자와 균형을 맞춰 시행해야 한다고 강조했다.