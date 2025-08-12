도널드 트럼프 미국 대통령. [AFP]
도널드 트럼프 미국 대통령. [AFP]

[헤럴드경제=신동윤·문이림 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 드라이브를 걸고 있는 관세 정책에 대표적인 안전 자산으로 꼽히는 국제 금 가격 마저 롤러코스터를 탔다. 트럼프 대통령이 직접 자신의 소셜미디어(SNS)에 금에는 관세를 물리지 않겠다고 밝히면서 11일(현지시간) 국제 금값이 급락했다.

12일 금융투자업계에 따르면 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 금 선물 근월물 종가는 온스당 3404.7달러로 전 거래일 대비 2.5% 하락했다.

앞서 금 선물 가격은 지난 8일 미 세관국경보호국(CBP)이 1㎏ 골드바와 100온스(약 3.1㎏) 골드바가 관세 부과 대상으로 분류했다는 언론 보도에 급등하며 사상 최고치를 경신한 바 있다.

그러나 백악관이 1㎏ 골드바에 대한 관세 부과가 잘못된 정보라고 해명한 데 이어 이날 트럼프 대통령이 금에 대한 무(無)관세를 재확인하면서 금값은 상승 폭을 반납했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “금은 관세가 부과되지 않을 것”이라고 밝혔다. 다만, 그 외 구체적인 사항은 언급하지 않았다.

1㎏ 골드바는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소에서 주된 거래 기반이 돼왔다는 점에서 관련 업계에서는 1㎏ 골드바가 관세 대상에서 제외될 것으로 기대해왔다.

금속정보업체 키트코 메탈의 짐 위코프 선임 애널리스트는 “트레이더들은 관세 말고 다른 이슈에 관심을 기울일 것”이라며 “미국이 조만간 기준금리 인하에 나설 것이란 전망은 금값에 우호적”이라고 평가했다.

[AFP]
[AFP]

실제 금값은 올해 내내 강세 흐름을 이어왔다. 인베스팅닷컴에 따르면, 12월 인도분 금 선물 가격은 최근 3개월간 7.19% 상승했다. 올 들어서는 29.64% 올랐다. 지난해 27.47% 오른 것과 비교하면 가파른 오름세다.

황병진 NH투자증권 연구원은 “대표 안전자산이자 인플레이션 헤지 자산인 금 가격의 강세는 비단 트럼프 2기 정책 불확실성 속 투자자들의 안전 피난처 수요에 기인한 것만은 아니다”라며 “연준의 완화 기조가 유지되는 한 하반기 금 강세 랠리는 이어질 것”이라고 내다봤다.

미 연준이 지난 2023년 9월을 끝으로 금리 인상을 멈추고 완화 기조로 돌아서자 달러 가치가 약세로 전환됐고, 이와 함께 가치 저장 수단인 금에 대한 인플레이션 헤지 수요가 꾸준히 유입됐다는 게 황 연구원의 설명이다.

실제 8월 들어 미국 고용지표가 악화되면서 연내 기준금리 인하 기대는 다시 부각됐다. 11일 오후 4시 14분(미 중부시간) 현재 미 시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 9월 금리 인하 확률은 86.5%에 이른다. 1주전 90.4%에 비해선 낮아졌지만, 여전히 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하 가능성을 높게 보고 있는 상황이다.

금값 전망도 높게 유지되고 있다. 피델리티 인터내셔널은 최근 금 가격이 온스당 4000달러까지 오를 수 있다고 전망했고, 황 연구원도 2026년 상반기까지 목표치를 4000달러로 제시했다.

박기훈 한국투자증권 연구원은 2차 상법개정안, 미·중 무역 협상 등 국내외 이벤트를 거론하며 “불확실성이 커지는 국면에서 금은 위험자산보다 주목받을 수 있는 대안이다. 연준의 금리 인하 기대가 강해지고 있어 안전자산 선호가 더 커질 것”이라고 말했다.


realbighead@heraldcorp.com
moon@heraldcorp.com