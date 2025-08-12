[헤럴드경제=신동윤·문이림 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 드라이브를 걸고 있는 관세 정책에 대표적인 안전 자산으로 꼽히는 국제 금 가격 마저 롤러코스터를 탔다. 트럼프 대통령이 직접 자신의 소셜미디어(SNS)에 금에는 관세를 물리지 않겠다고 밝히면서 11일(현지시간) 국제 금값이 급락했다.

12일 금융투자업계에 따르면 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 금 선물 근월물 종가는 온스당 3404.7달러로 전 거래일 대비 2.5% 하락했다.

앞서 금 선물 가격은 지난 8일 미 세관국경보호국(CBP)이 1㎏ 골드바와 100온스(약 3.1㎏) 골드바가 관세 부과 대상으로 분류했다는 언론 보도에 급등하며 사상 최고치를 경신한 바 있다.

그러나 백악관이 1㎏ 골드바에 대한 관세 부과가 잘못된 정보라고 해명한 데 이어 이날 트럼프 대통령이 금에 대한 무(無)관세를 재확인하면서 금값은 상승 폭을 반납했다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “금은 관세가 부과되지 않을 것”이라고 밝혔다. 다만, 그 외 구체적인 사항은 언급하지 않았다.

1㎏ 골드바는 세계 최대 금 선물 시장인 미국 뉴욕상품거래소에서 주된 거래 기반이 돼왔다는 점에서 관련 업계에서는 1㎏ 골드바가 관세 대상에서 제외될 것으로 기대해왔다.

금속정보업체 키트코 메탈의 짐 위코프 선임 애널리스트는 “트레이더들은 관세 말고 다른 이슈에 관심을 기울일 것”이라며 “미국이 조만간 기준금리 인하에 나설 것이란 전망은 금값에 우호적”이라고 평가했다.

실제 금값은 올해 내내 강세 흐름을 이어왔다. 인베스팅닷컴에 따르면, 12월 인도분 금 선물 가격은 최근 3개월간 7.19% 상승했다. 올 들어서는 29.64% 올랐다. 지난해 27.47% 오른 것과 비교하면 가파른 오름세다.

황병진 NH투자증권 연구원은 “대표 안전자산이자 인플레이션 헤지 자산인 금 가격의 강세는 비단 트럼프 2기 정책 불확실성 속 투자자들의 안전 피난처 수요에 기인한 것만은 아니다”라며 “연준의 완화 기조가 유지되는 한 하반기 금 강세 랠리는 이어질 것”이라고 내다봤다.

미 연준이 지난 2023년 9월을 끝으로 금리 인상을 멈추고 완화 기조로 돌아서자 달러 가치가 약세로 전환됐고, 이와 함께 가치 저장 수단인 금에 대한 인플레이션 헤지 수요가 꾸준히 유입됐다는 게 황 연구원의 설명이다.

실제 8월 들어 미국 고용지표가 악화되면서 연내 기준금리 인하 기대는 다시 부각됐다. 11일 오후 4시 14분(미 중부시간) 현재 미 시카고상품거래소(CME) 페드워치(FedWatch) 툴에 따르면 9월 금리 인하 확률은 86.5%에 이른다. 1주전 90.4%에 비해선 낮아졌지만, 여전히 25bp(1bp=0.01%포인트) 금리 인하 가능성을 높게 보고 있는 상황이다.

금값 전망도 높게 유지되고 있다. 피델리티 인터내셔널은 최근 금 가격이 온스당 4000달러까지 오를 수 있다고 전망했고, 황 연구원도 2026년 상반기까지 목표치를 4000달러로 제시했다.

박기훈 한국투자증권 연구원은 2차 상법개정안, 미·중 무역 협상 등 국내외 이벤트를 거론하며 “불확실성이 커지는 국면에서 금은 위험자산보다 주목받을 수 있는 대안이다. 연준의 금리 인하 기대가 강해지고 있어 안전자산 선호가 더 커질 것”이라고 말했다.