봉환 시기 호국보훈의 달, 유엔군 참전의 날 등 거론 6·25전쟁 튀르키예 전사자 유해 4구 인수 이달 실시

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부 유해발굴감식단은 이근원 단장이 지난 3일부터 10일까지 미국을 찾아 한미 유해발굴 협력을 위한 다양한 활동을 펼쳤다고 11일 밝혔다.

지난 6일(현지시간) 미국 워싱턴DC 미 국방부 전쟁포로·실종자 확인국 본부(DPAA)에서 한미 유해발굴 협력 정례회의가 개최됐다. 이 회의는 2011년부터 매년 주기적으로 열리고 있다.

이근원 단장과 켈리 맥케그 미 DPAA 국장은 유해의 상호 봉환 시기 등을 논의했다.

현재 미국에서 한국으로 봉환될 유해는 7구, 한국에서 미국으로 봉환될 유해는 3구다.

시기로는 6월 호국보훈의 달, 유엔군 참전의 날 등이 거론됐다.

지난 여섯차례 상호봉환행사는 2016년을 제외하고 모두 대통령 주관으로 시행됐다.

6·25전쟁에 유엔군 일원으로 참전했다가 전사한 튀르키예 군 유해 4구 인수는 이달 중 실시하기로 했다.

현재 미 DPAA에서 보관하고 있으며 1996∼2005년 북한 지역에서 북미가 공동으로 발굴한 유해 3구와 1984년부터 하와이 국립묘지 재개장 과정에서 발굴된 무명용사 유해 1구다.

이들 유해 4구는 미 DPAA와 유엔군사령부를 거쳐 국유단이 인수했다가 11월 재한유엔기념공원 안장을 추진할 예정이다.

이 단장은 이 밖에도 방미 기간 미국 참전용사 증언을 청취하고 전사자 유해를 찾기 위한 한국 국방부의 노력과 성과를 발표했다.

맥케그 국장은 이 단장에게 민간 부문 공로훈장을 수여했다.

이 훈장은 미 DPAA에서 민간인에게 수여할 수 있는 가장 높은 등급의 메달이다.

이근원 국유단장은 “국유단은 미 DPAA와 더욱 긴밀한 협력관계를 구축해 나가면서 대한민국을 지키기 위해 헌신했던 모든 양국의 6·25전쟁 전사자분들을 하루빨리 찾아 재회를 간절히 염원하는 유가족에게 모시기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.