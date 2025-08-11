박찬대 지지한 이해식 등 요직에 “李대통령 선례, 연임 도전할 것”

“정청래 대표의 1년은 사실상 다음을 위한 선거운동 기간이다. 이재명 대통령이 선례를 남긴 당 대표 연임에 도전할 것으로 보인다.”

한 더불어민주당 의원은 11일 헤럴드경제에 “정 대표의 탕평 인사는 당선 전부터 예견됐던 결과다. 당내 기반을 넓히기 위한 행보”라며 이같이 말했다. ‘정치 9단’으로 불리는 박지원 민주당 의원 역시 정 대표가 연임에 도전할 것으로 내다봤다. 박 의원은 지난 8일 KBC광주방송 인터뷰에서 “정치인이 큰 꿈을 갖는 것은 죄가 아니다”라며 “정 대표는 1 플러스 2를 생각할 것”이라고 언급했다. 그러면서 “1년 당 대표 임기가 끝나면 2년 더 하는, 당 대표에 출마해서 그런 선택을 받을 것”이라고 주장했다.

이처럼 정 대표가 연임 도전에 나설 것이라고 전망하는 민주당 내 시각은 적지 않다. 이재명 정부 첫 여당 대표로 선출된 정 대표의 임기는 내년 8월까지로, 일반적인 당 대표 임기(2년)의 절반을 지내게 된다. 정 대표가 선출된 8·2 전당대회는 전임 당 대표였던 이재명 대통령의 대선 출마로 치러지게 된 보궐선거였기 때문이다. 차기 당 대표는 23대 국회의원 선거를 지휘해 유력 대권주자로 부상할 것이라는 관측이 따라붙는 자리다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그는 내년 지방선거와 2028년 총선 공천권을 모두 행사하게 된다.

다만 취임 후 열흘도 지나지 않은 정 대표의 연임론이 벌써 거론되는 것은 성급하다는 지적도 있다. 대주주 기준 강화안으로 논란이 일었던 이재명 정부 첫 번째 세제 개편안 조율과 검찰청 폐지를 비롯한 개혁과제 추진 등 자칫 여론 악화를 불러올 수 있는 현안들이 산적해 있기 때문이다. 한 정치권 관계자는 “정 대표가 연임에 나서기 위해선 스스로 약속한 개혁을 빈 틈 없이 이뤄낸 이후 내년 지방선거에서 큰 승리를 거두는 것이 전제가 돼야 할 것”이라고 했다.

민주당 내에선 정 대표가 취임 직후 당직 인선을 통해 당내 기반 넓히기에 착수했다는 말들이 나왔다. 당 대표 경선 과정에서 자신을 지지하지 않았던 의원들을 요직에 기용하는 ‘탕평책’을 펼치면서다.

대표적으로 전략기획위원장에 임명된 이해식 의원과 정책위 경제수석부의장을 맡게 된 유동수 의원은 정 대표와 당 대표 자리를 놓고 2파전을 벌인 박찬대 의원을 공개적으로 지지한 인사들이다. 지난 6일 최고위원회의에서 유 의원은 “저는 공개적으로 박찬대 후보를 지지했는데 정 대표가 정말 탕평책을 쓴 것 같다”고 말했고, 이 의원은 “저도 정 대표를 지지하지 않았는데 임명해 주셔서 감사하다”고 발언했다.

정 대표는 8·2 전당대회에서 60%가 넘는 권리당원들의 압도적인 지지를 받았지만, 다수 민주당 의원들은 경쟁 상대였던 박 의원을 지원했다. 이른바 ‘명심’(明心·이 대통령의 마음)은 박 의원을 향하고 있다는 말들도 나왔다. 이는 당 대표 선출을 위한 전국 대의원 투표 결과로 나타났다. 박 의원이 정 대표보다 많은 대의원의 표를 받으면서다. 통상 대의원 투표에는 의원들의 표심이 반영된다고 알려져 있다. 당 지도부와 국회의원, 지방자치단체장·지방의원, 지역위원장, 시·도당위원장 등이 당연직 대의원이기 때문이다. 또한 현역 의원을 포함한 지역위원장들에게는 각 지역 대의원을 임명할 수 있는 권한이 있다. 정 대표의 인선이 당내 기반을 확장을 염두에 둔 행보라는 분석이 나오는 이유다.

정 대표는 이 대통령이 두 번째 당 대표를 지내던 때 기용했던 인사들을 유임하기도 했다. 임호선 수석사무부총장과 한웅현 홍보위원장은 이번 지도부에서도 역할을 이어간다. 보좌진 갑질 의혹 논란으로 여성가족부장관 후보직을 사퇴한 강선우 의원도 국제위원장에 유임됐다. 정 대표는 아울러 당의 살림을 책임지는 사무총장에 조승래 의원을 임명했는데, 조 의원은 앞선 이 대통령 지도부에서 수석대변인을 맡은 바 있다. 한 민주당 관계자는 “안전한 회전문 인사를 단행했다”고 평가했다.

정 대표가 당선 전부터 공언한 ‘당원 주권 정당’ 추진도 연임 도전을 위한 포석이라는 분석이 나온다. 정 대표는 취임 직후 ‘당원주권정당 특별위원회’를 띄우고 위원장에 장경태 의원을 임명했다.

장 의원은 전당대회 기간 동안 한민수 의원(당 대표 비서실장), 김영환 의원(당 대표 정무조정실장) 등과 함께 정 대표를 가장 가까운 곳에서 도왔지만, “핵심 당직을 맡지 않겠다”는 의사를 밝혔다고 한다.

장 의원이 이끄는 당원주권정당 특위는 정 대표가 약속한 ‘대의원 1인 1표제’ 등 당원 권한을 대폭 향상하는 방안 추진에 속도를 올릴 것으로 보인다. 정 대표는 지난 8일 서울 여의도 민주당 중앙당사에서 장 의원과 함께 당원들을 만나 당헌·당규 개정 의지를 직접 내비쳤다. 그는 “모든 법을 지배하는 헌법에 평등 선거를 하라고 적어놓고 있다. 그런데 우리 당헌·당규는 누구는 1표, 누구는 17표 이렇게 돼 있다”며 “이것은 위헌”이라며 현행 당헌·당규의 문제점을 지적했다. 정 대표는 또 박 의원이 자신을 앞섰던 대의원 투표에 대해선 “대의원 표심이 그렇게 나타난 것이 잘못됐다는 것은 아니지만 부자연스러운 것”이라고 언급하기도 했다. 양근혁 기자