[헤럴드경제=신동윤 기자] KB증권은 대표 모바일트레이딩시스템(MTS)인 ‘KB 마블(M-able)’에 해외 상장지수펀드(ETF) 핵심 정보를 한눈에 확인할 수 있는 ‘퀵뷰’ 기능을 새롭게 도입했다고 11일 밝혔다. 또, 이를 기념한 설문 참여형 이벤트 ‘누구보다 빠르게! 퀵하게 보는 해외 ETF 투자’를 오는 다음달 12일까지 진행한다.

최근 해외 ETF에 대한 투자자들의 관심이 높아지는 가운데, 해외 ETF의 종목명만으로는 상품의 성격을 파악하기 어렵고 분산된 정보로 인해 투자에 어려움을 겪는 사례가 많았다. 이에 KB증권은 투자자 편의성을 높이기 위해 지난달부터 ‘퀵뷰’ 화면을 개설해 해외 ETF의 핵심 정보를 직관적으로 확인할 수 있는 통합 서비스를 제공하고 있다.

투자자들은 ‘퀵뷰’ 서비스를 통해 기본정보 영역에서는 기업 개요, 시세, 배당 수익률, 최근 배당금, 다음 배당 마감일 등 배당 관련 정보를 확인할 수 있다. 이어 수익률 영역에서는 기간별 수익률뿐만 아니라 다른 ETF와 성과 비교를 통해 상대적 분석이 가능하다.

또, 해당 ETF의 구성 종목과 투자국가·자산별 비중 등의 포트폴리오 정보가 시각화돼 제공되며, 관련 전략·테마 ETF 추천, 동일 벤치마크를 추종하는 대체 ETF 정보까지 함께 확인할 수 있다.

이번 ‘퀵뷰’ 도입을 기념해 진행되는 이벤트는 ‘퀵뷰’ 화면을 체험한 뒤 간단한 객관식 5문항 설문조사에 참여하면 자동 응모되며, 총 5000명을 추첨해 해외주식쿠폰 5000원권을 제공할 예정이다. ‘퀵뷰’ 서비스는 해외 ETF 현재가 화면 또는 이벤트 페이지 내 ‘퀵뷰 구경가기’ 버튼을 통해 손쉽게 접근할 수 있다.

KB증권은 이번 설문조사를 통해 고객의 실제 이용 경험과 의견을 수렴하고, 이를 향후 서비스 개선에 적극 반영할 계획이다. 현재 ‘퀵뷰’ 서비스는 미국 상장 ETF를 대상으로 제공되며 향후 미국 주식, 국내 주식, 국내 ETF 등으로 점차 확대 적용할 예정이다.

손희재 KB증권 디지털사업그룹장은 “퀵뷰 서비스를 통해 해외 투자자들에게 보다 신속하고 정확한 투자 인사이트를 제공할 수 있을 것으로 기대된다”며 “앞으로도 고객 의견을 적극 반영해 다양한 투자서비스의 편의성과 정보 접근성을 지속적으로 향상시켜 나가겠다”고 말했다.