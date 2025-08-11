35개 직업군·26개 학과 연계 상반기 4,600명 참여…하반기 진로 특강 지속

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 구로구(구청장 장인홍·사진)는 ‘찾아가는 진로스토리’ 프로그램을 통해 초·중고등학생 9000여 명에게 다양한 진로 탐색 기회를 제공하고 있다고 11일 밝혔다.

‘찾아가는 진로스토리’는 현직 전문가와 전국 대학생 교육기부 봉사단이 강사로 참여하는 맞춤형 진로 특강이다. 청소년 스스로 진로를 설계하고 적성을 발견할 수 있도록 마련됐다.

강연에는 4차산업, 의료‧바이오, 방송, 디자인, 예술 등 35개 직업군 전문가가 참여하고 있다. 대학생 멘토들은 인문, 사회, 공학, 자연과학, 의학, 예체능 등 26개 계열 전공 정보를 전달한다.

2025년 상반기에는 초등학교 2곳, 중학교 6곳, 고등학교 6곳 등 총 14개 학교에서 4601명의 학생이 진로 특강에 참여했다. 인공지능 창작자(AI 크리에이터), 항공정비사, 패션디자이너, 누리터쪽그림(웹툰) 작가 등 다양한 분야 전문가들이 강연에 나섰다. 대학생 멘토단은 행정학, 심리학, 생명공학, 의학, 연기과 등 각 전공에 대한 정보를 소개했다.

하반기에도 진로 특강은 계속된다.

오는 28일 신도림중학교에서는 2학년 학생을 대상으로 오케스트라연주자, 사물인터넷(IoT) 전문가 등 12개 직업군 전문가들이 참여하는 강연형 진로 특강이 진행된다.

이어 29일 천왕중학교에서는 학년별 맞춤형 진로특강이 진행된다. 1학년은 체험형 직업인 특강, 2학년은 대학생 특강, 3학년은 강연형 직업인 특강으로 구성돼 전교생이 참여하는 진로 축제의 장이 펼쳐질 예정이다.

같은 날 신도림고등학교에서는 1학년을 대상으로 대학생 특강이 열린다. 이 자리에는 행정학과, 상담심리학과, 작곡과 등 다양한 전공의 대학생 멘토 14명이 참여해 입시 경험과 전공 소개 등 실질적인 진로 정보를 제공할 예정이다.

장인홍 구로구청장은 “찾아가는 진로스토리가 청소년들이 진로를 주도적으로 탐색하고 미래를 설계하는 계기가 되길 기대한다”며 “앞으로도 실질적인 진로 지원 체계를 강화해 나가겠다”고 말했다.