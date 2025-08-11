[헤럴드경제=신동윤 기자] 메리츠증권은 공식 유튜브 채널에 공개한 제로로그(Zero-log) ‘신세경도 메리츠해요’ 유튜브 영상이 약 1달 만에 누적 조회수 1000만회를 돌파했다고 11일 밝혔다.

신세경의 제로로그는 브이로그(V-log) 형식을 차용한 영상 콘텐츠다.

국내·미국 주식거래와 달러 환전을 수수료 없이 비용 ‘제로(0)’로 할 수 있는 슈퍼(Super)365 계좌를 영상을 통해 소개했다.

메리츠증권은 지난 6월 배우 신세경의 일상 속 자연스러운 이미지가 수수료 ‘완전 무료’ 캠페인을 보다 효과적으로 소개할 수 있을 것으로 판단해 모델로 발탁했다.

제로로그 시리즈는 총 3편으로 구성돼 메리츠증권의 공식 유튜브 채널 ‘메리츠 온(Meritz On)’에 지난 6월말부터 순차적으로 공개가 완료됐다.

시리즈의 첫번째 영상 ‘신세경도 메리츠해요’는 슈퍼365 계좌의 무료 수수료 혜택을 배우 신세경의 일상 속 밝은 모습과 중독성 있는 노래로 표현했다. 이어서 공개된 2편의 영상에서는 배우 신세경이 영상통화로 슈퍼365 계좌의 장점을 시청자와 직접 소통하는 것처럼 생생하게 전달했다.

슈퍼365계좌는 예탁자산 11조원을 돌파하며 지난해 11월 이벤트 시작 이후 가파른 증가세를 나타내고 있다. 유관기관 제비용을 포함한 모든 수수료가 ‘제로’라는 점이 입소문을 타며 이벤트 시행 전 9355억원이었던 예탁자산이 불과 7개월만에 11배 가량 늘었다.

고객 수도 동반 급증해 지난해 10월 말 2만3000여명이었던 슈퍼365 고객 수는 최근 20만명까지 늘었다. 이벤트 시행 이후 영업일 일평균 1000여명의 신규고객이 계좌를 개설하며 증가세가 이어진 셈이다.

메리츠증권 관계자는 “배우 신세경이 지닌 신뢰감과 개인 채널에서 보여온 자연스러운 일상이 영상 속에 잘 녹아들어 시청자들에게 진정성 있게 전달된 것 같다”며 “향후 고객과 소통할 수 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.