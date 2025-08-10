[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기콘텐츠진흥원이 오는 11일부터 다음달 30일까지 ‘2025년 경기도 경제지식 숏폼 공모전’ 참가작을 모집한다.

이번 공모전은 전 국민을 대상으로 경제지식에 대한 관심을 높이고, 짧고 명확한 콘텐츠를 통해 생활 속 경제 정보를 쉽고 재미있게 전달하기 위해 마련됐다.

‘일상 속 경제, 모두의 이야기’를 주제로 열리는 이번 공모전은 3분 이하의 숏폼(Short-form) 영상 콘텐츠 형식으로 진행되며, 유튜브 숏츠, 인스타그램 릴스, 틱톡 채널을 보유한 국민 누구나 개인 또는 2~6인의 팀으로 참여할 수 있다.

공모 분야는 ▷생활 속 경제 이야기 ▷금융사고 예방과 대응 ▷디지털 시대의 금융 ▷지속가능한 소비와 경제 ▷세대별 경제 이야기 등 5가지로, 출품작은 하나 이상의 주제를 포함하거나 종합해 창작할 수 있다.

참여 희망자는 본인 채널에 영상을 게시한 뒤, 참가신청서를 구글폼을 통해 제출하면 된다. 수상자는 전문가 심사를 거쳐 선정되며, 오는 10월 중 경기콘텐츠진흥원 누리집을 통해 발표할 예정이다.

이번 공모전에서는 총 17개 작품을 수상작으로 선정하며, 대상 300만 원, 최우수상 200만 원, 우수상 100만 원, 장려상 50만 원 등 총 1600만 원의 상금이 지급된다. 수상작은 경기도의 경제교육 홍보사업 등에 1년간 활용될 수 있다. 당선자는 자사 채널에 영상을 공개상태로 유지해야 한다.

배진기 경기도 일자리경제정책과장은 “짧고 강렬한 숏폼 콘텐츠는 경제지식을 쉽고 빠르게 확산시키는 데 최적화된 형식”이라며 “경제를 어렵게 느끼는 이들에게 친근하게 다가갈 수 있는 참신한 콘텐츠가 많이 나오길 기대한다”고 말했다.