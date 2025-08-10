인도, 美에 ‘강대강’ 대신 ‘신중한 반격’ 탄탄한 내수 인도 “핵심이익 양보 없어” 브라질 정상과 통화...반미연대전선 구축도

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 50%라는 고율 관세 부과에도 인도는 즉각적인 무역합의에 속도를 내지 않고 신중한 대응을 유지하고 있다.

8일(현지시간) 미 경제매체 CNBC에 따르면, 트럼프 대통령은 지난 6일 러시아산 원유 수입을 문제 삼아 인도에 50% 고율 관세를 매겼지만 인도 증시는 다음 날에도 평온했다. 인도 대형주 지수인 선섹스는 오히려 0.1% 상승 마감했다.

인도 정부와 재계는 트럼프 행정부의 이번 조치를 협상용 압박 카드로 인식하고 있다.

인도 최대 야당인 국민회의당의 라훌 간디 대표는 이번 관세 조치에 대해 “트럼프의 경제적 협박”이라며 강도 높게 비판했다. 이에 따라 인도 측의 협상 태도는 더욱 강경해질 가능성이 있다.

모디 총리는 관세 발표 직후 “인도는 농민, 어민, 축산업자의 이익을 결코 포기하지 않을 것”이라며 “개인적으로 손해를 보더라도 지킬 것”이라고 밝혔다.

모건스탠리는 인도가 모든 대미 수출품에 50% 관세를 맞게 되면 국내총생산(GDP)의 약 0.6%p, 약 230억달러(약 31조원) 규모의 손실이 발생할 것으로 추정했다.

반면 가장 민감한 사안 중 하나인 미국산 유제품에 인도가 시장을 개방하게 될 경우, 인도 경제에 1조8000억루피(약 200억달러) 손실이 예상된다고 인도국경은행(SBI)은 분석했다. 이중 절반 이상은 소매가격 하락으로 인도 농민들이 직접 피해를 볼 것으로 예상된다.

보석 산업 역시 큰 타격이 우려된다. 업계 관계자는 CNBC에 “관세가 현실화되면 인도 보석업계는 치명상을 입을 수 있다”고 전했다. 또 인도산 해산물의 대미 수출액 중 연간 30억달러(약 4조원)가 이번 관세로 사라질 수 있다고 모건스탠리는 분석했다.

그럼에도 인도의 탄탄한 내수 경제가 관세 타격에 방패 역할을 해주고 있다고 CNBC는 전했다. 인도 GDP의 60% 이상이 내수 소비에서 비롯되기 때문이다.

아디트야 비를라 뮤추얼펀드의 마헤시 파틸 최고투자책임자(CIO)는 “루피화는 단기적으로 타격을 받을 것”이라면서도 “루피 약세가 수출업체에 오히려 가격 경쟁력을 줄 수 있다”고 분석했다.

인도 정부는 그동안 중국이나 브라질과 달리 절제된 어조를 유지하고 있지만, 핵심 이익에 관해서는 한 발도 물러서지 않고 있다. 인도 정부 관계자는 CNBC에 “향후 21일 동안 윈윈할 수 있는 해법을 찾는 데 집중할 것”이라고 말했다.

일부 전문가들은 인도가 세계무역기구(WTO)를 통한 대응 등 법적 옵션도 검토할 수 있다고 전망했다. 안잘러 프라사드 WTO 전 인도 대사는 “미국의 유사 조치로 피해 본 다른 국가들과 공동 대응해야 한다”며 “공조해야 효과적인 대응이 가능하다”고 강조했다.

트럼프 대통령이 곧 푸틴 대통령과 오는 15일 알래스카에서 회담할 예정인 점도 인도의 관망 전략을 뒷받침한다. 인도는 섣부른 양보보다 정세 변화에 따른 외교적 돌파구를 노리는 셈이다.

이와 함께 모디 총리는 지난 7일 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 1시간가량 전화 통화를 하며 “현재의 도전에 함께 대응”하기로 했다. 인도와 브라질은 미국으로부터 나란히 50% 고율 관세 폭탄을 맞았다.

두 정상은 트럼프 대통령의 관세와 제재 위협에 브릭스(BRICS)와 연대전선을 모색하는 가운데 다자주의에 기반한 교역 확대에 협력하기로 뜻을 모았다.