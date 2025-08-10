올해 성장률 전망 ‘1.8→1% 내외’ 대폭 하향 불가피

[헤럴드경제=배문숙 기자]정부가 도널드 트럼프 미국 행정부의 ‘반도체 100% 품목 관세’라는 돌변 변수로 올해 성장률 전망 발표를 두고 고심에 빠졌다.

우리 경제를 이끌고 있는 반도체 산업의 불확실성이 커지면서 상호관세 협상 극적 타결, 소비 회복 조짐 등으로 고무된 기대감이 크게 반감됐기 때문이다.

10일 관계 당국에 따르면 기재부는 반도체에 100% 품목별 관세를 부과할 수 있다는 지난 6일 트럼프 미국 대통령 발언에 따른 움직임을 면밀히 분석하고 있다.

반도체 관세는 이달 새 정부 경제 성장전략과 함께 발표할 올해 성장률 전망치 추정에 매우 중요한 변수다. 정부가 가장 최근에 내놓은 성장률 전망치는 올해 1월에 발표한 1.8%다. 하지만 1분기 실질 국내총생산(GDP) 역성장, 미국관세 부과 등으로 대폭 하향 조정이 불가피한 상황이다.

그래도 불과 며칠 전만 해도 올해 정부의 성장률 전망치는 한국개발연구원(KDI)·한국은행 전망치(0.8%)보다 높은 1%대일 것이란 관측이 많았다.

2분기 성장세 개선과 최근 소비 회복 조짐 등이 주요 배경이다. 이에 더해 25% 상호관세 발효일을 하루 앞두고 미국과의 협상이 타결되면서 90일간 계속된 상호관세 관련 불확실성이 옅어졌다.

최근 국내 증권사들과 해외 투자은행(IB)들이 성장률 전망치를 잇달아 상향 조정한 것도 같은 맥락이다. 지난달 2분기 GDP 성장률 발표 이후 삼성증권(1.1%) 등 국내 주요 증권사 7곳도 성장률 눈높이를 1% 이상으로 높여 잡았다. 지난달 말 해외 주요 IB 8곳의 올해 한국 경제성장률 전망치는 1.0%로 지난 6월(0.8→0.9%)에 이어 두 달 연속 상승했다.

하지만 트럼프 대통령의 ‘반도체 100% 관세’ 방침 발언으로 분위기가 달라졌다. 정부는 지난 상호관세 협상 과정에서 미국으로부터 반도체 등 품목관세의 최혜국 대우(유럽연합 기준 15%) 약속을 받아낸 만큼 100% 관세와는 무관하다는 입장이다.

미국에 반도체 제조 공장을 건설하는 경우 관세를 부과하지 않겠다는 트럼프 대통령의 발언도 긍정적인 신호로 해석한다. 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 미국에 파운드리 공장 등을 짓고 있거나 건설을 준비 중이다.

그렇다고 해도 실제 품목별 관세가 발효되기까지 마음을 놓기 어렵다는 점이 문제다. 말을 바꾸는 트럼프 대통령의 협상 방식은 지금까지 관세 협상 과정에서 수많은 논란을 빚었다.

일본은 미국과 15%의 상호관세에 합의했지만 미국 측이 일본과 합의한 ‘15% 관세’는 일괄 관세가 아니라 기존 관세의 추가분이라는 사실을 뒤늦게 공개했다. 우리나라도 쌀·쇠고기 등 농산물 시장 추가 개방 여부를 놓고 미국과 말이 미묘하게 엇갈리고 있다.

반도체 품목 관세는 100%라는 높은 관세율에 더해 세부 방침이 아직 공개되지 않았다는 점에서 불확실성이 크다는 평가가 나온다.

관세 면제 대상 반도체가 미국 내에서 생산되는 제품에 한정한 것인지, 미국 내 생산기지 건설을 약속한 기업이 만든 모든 반도체에 해당하는 것인지 등도 명확하게 확인되지 않고 있다. 아직 미국 내 생산시설이 충분히 확보되지 않은 한국으로서는 민감한 사안이다.

미국의 반도체 관세 방침은 이런 이유 등으로 인해 아직 그 파장을 가늠하기 어렵다. 기재부 관계자는 “미국의 100% 관세 방침은 현재로서는 불확실성이 너무 크다”라며 “한국 경제에서 반도체 산업이 차지하는 비중이 큰 만큼 반도체 관세는 민감한 사안”이라고 말했다.

반도체 관세 불확실성을 악재로 반영할 경우 올해 성장률 전망치가 당초 정부 전망치의 반토막 수준이 되며 1%를 밑돌 수 있다는 우려도 나온다. 하지만 새 정부가 내놓는 첫 성장률 전망이라는 점에서 1%대를 유지할 것이란 기대도 있다.

기재부 내부에서도 반도체 관세, 1·2차 추경 효과, 소비 개선 흐름 등을 놓고 긍정적 효과에 주목하는 기대론과 반대측인 회의론이 혼재한 것으로 전해졌다.

정부는 반도체 품목 관세 관련 정보를 최대한 반영해 성장률을 전망할 방침이다. 미국 정부의 방침이 당장 구체적으로 나오기 어렵다 보니 새 정부 경제 성장전략 발표 직전까지 정부의 고심이 계속될 것으로 보인다.