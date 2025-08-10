군복무 추납 신청, 작년 역대 최고치 국민연금 추납 활용 재테크 관심 급증 최근 5년간 신청건수 1만5000건 돌파 추납 신청자가 보험료 전액(9%) 부담 퇴직 후 보험료 낮춰 추납하는 전략도

[헤럴드경제=유혜림 기자] 지난해 군 복무 기간 내지 않았던 국민연금 보험료를 추후 납부하려는 신청 건수가 역대 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 가입 기간을 늘려 연금을 더 받을 수 있는 알짜 재테크 전략으로 입소문을 타면서 신청자가 몰린 것으로 풀이된다.

군복무 추납 신청, 6000건 첫 돌파

9일 헤럴드경제가 국민연금공단을 통해 확인한 결과, 지난해 군 복무 추납 신청건수는 6174건으로 집계됐다. 이 제도가 도입된 1999년 이후 역대 최고치다. 최근 5년간 군 복무 추납 신청건수는 ▷2020년 1210건 ▷2021년 2512건 ▷2022년 3586건 ▷2023년 2438건 등으로 연간 4000건을 넘은 적이 없다. 지난해 추납 희망자가 몰리면서 최근 5년간 신청 건수는 1만5000건(1만5920건)을 돌파했다.

추후 납부(추납) 제도는 국민연금 보험료를 내다가 실직이나 이직·사업중단·건강악화·군 복무 등으로 소득 활동을 할 수 없어 보험료를 내지 못한 기간의 보험료를 나중에 납부할 수 있게 한 제도다. 그 중에서도 군 복무 추납 제도에 대한 관심이 최근 부쩍 높아졌다. 노후 대비를 위해 가입기간을 늘려 연금 수령액을 늘리려는 재테크 전략으로 주목받은 것이다.

이 제도가 도입된 1999년 이후 2019년까지 신청건수는 21년간 겨우 340명밖에 되지 않았을 정도로 유명무실했다. 하지만 국민연금공단의 적극적 홍보 덕에 2020년 들어 분위기가 반전됐다. 실제로 군 복무 추납이 시행된 첫해인 1999년 신청 건수는 단 1건에 그쳤다. 2001년·2002년·2004년·2005년·2006년·2008년에는 신청 건수가 전무할 정도로 저조했다.

“648만원 내고 2.2배로 돌려받아”

전문가들은 추납 보험료에 비해 장기적으로 받는 연금액이 훨씬 많다며 제도 활용을 적극 권한다. 국민연금은 총 납입액이 같더라도 가입 기간이 길수록 수령액이 늘어나는 구조다. 국민연금 가입 전 군 복무 기간도 추납할 수 있으니 당시 내지 못했던 보험료를 지금 납부해 가입 기간으로 인정받으라는 조언이다.

예를 들어 월급 300만원을 받는 직장인이 10년간 국민연금에 가입하고서 군 복무기간(2년)을 추납한다면 추납 보험료로 648만원(300만원×9%×24개월)을 내야 한다. 65세부터 받는 연금액은 현재 가치로 환산했을 때 월 28만6680원에서 34만6920원으로 증가한다.

당장은 미미해 보여도 노후에 받는 연금 총액으로 따지면 격차가 크다. 20년간 국민연금을 받는다고 가정하면 군 복무 추납하지 않을 때보다 1445만7600원을 더 받게 된다. 2년 복무기간 추납 보험료(648만원)의 2.2배를 받는 것이다.

보험료 부담되면 은퇴 후 추납하는 방법도

보건복지부나 국민연금공단에서 대상자에게 별도로 안내하지 않기에 본인이 직접 신청해야 한다. 국민연금 의무가입 상한 나이인 60세를 넘어서도 계속 보험료를 내는 임의계속 가입자는 64세까지 신청할 수 있다.

1988년 1월 1일 이후 군 복무 기간이 있는 사람이면 육·해·공 구분 없이, 현역·단기 복무 관계없이 언제든지 추납을 신청할 수 있다. 다만, 국민연금 제도가 1988년 1월 1일 도입됐기 때문에 그 이전 복무 기간은 추납 대상이 아니다.

추납 금액은 신청 당시의 기준소득월액을 기초로 산정한 연금보험료가 기준으로, 이 보험료에다 복무기간을 곱해 산출하면 된다. 추납을 신청한 달의 다음 달 말까지 납부해야 한다. 통상 직장가입자는 연금보험료의 절반(4.5%)을 회사에서 부담하지만 군 복무 추납은 전액(9%)을 본인이 부담해야 한다. 최대 60개월까지 나눠 납부할 수 있다.

보험료가 부담된다면 은퇴 후 추납을 노리는 전략도 있다. 고소득자 직장인이 재직 중에 추납을 하면 보험료 부담이 커질 수 있다. 그런데 퇴직 후 임의계속가입을 신청하면 보험료는 소득이 없는 상태를 반영해 9만~53만1000원 범위에서 조정해 납부할 수 있다. 이런 방식으로 보험료를 낮게 책정한 뒤 추납을 신청하면 보험료를 줄일 수 있다. 물론 보험료를 많이 내면 장래 연금 수령액도 늘어난다.