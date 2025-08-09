유엔 10일 안보리 긴급회의…韓 회의 소집 지지 이스라엘 “가자 점령 아니라 하마스에서 해방”

[헤럴드경제=신대원 기자] 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 이스라엘의 가자지구 장악 계획에 대해 심각한 우려를 표명했다.

반면 이스라엘은 가자지구 전체를 완전 점령하겠다는 입장을 굽히지 않고 있다.

구테흐스 총장은 8일(현지시간) 발표한 성명에서 이스라엘의 최근 결정에 대해 “위험한 확전을 의미하고 수백만 팔레스타인 사람들에게 이미 파멸적인 상황을 더욱 심화할 위험이 있다”며 “남은 인질들을 포함해 더 많은 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있다”고 우려했다.

그는 “이러한 추가 확전은 추가적인 강제 이주와 살상, 대규모 파괴를 초래해 가자지구 팔레스타인 주민들의 상상할 수 없는 고통을 가중할 것”이라면서 이스라엘을 향해 국제법상 의무 준수를 촉구했다.

앞서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 미국 폭스뉴스와 인터뷰를 통해 가자지구 전체를 장악하겠다는 의지를 밝혔으며, 이에 따라 이스라엘 안보 내각은 8일 가자지구 북부의 도심 지역인 가자시티를 완전 점령하는 계획을 승인했다.

이스라엘은 국제사회의 비판여론에도 불구하고 가자지구 장악 의지를 고수하고 있다.

영국 BBC방송에 따르면 이스라엘 카츠 국방장관은 가자지구 점령 계획을 비판하고 제재를 경고한 국가를 향해 “우리의 결의를 꺾을 수는 없다”고 반박했다.

카츠 장관은 “적들은 강력하게 단결된 이스라엘과 마주하게 될 것”이라며 “큰 타격을 받을 것”이라고 강조했다.

네타냐후 총리도 앞서 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “우리는 가자를 점령하려는 것이 아니라 하마스에서 해방시키려는 것”이라며 밝힌 바 있다.

그는 인질들을 위험에 빠뜨릴 수 있다는 우려에 대해서는 “가자는 비무장화될 것이며 팔레스타인 당국이나 하마스, 혹은 다른 어떤 테러 조직이 아닌 평화로운 민간정부가 수립될 것”이라면서 “이는 인질 구출에도 도움이 될 것”이라고 주장했다.

현재 가자지구에 남아있는 이스라엘 인질은 20여명으로 알려졌다.

하마스는 이스라엘이 가자지구 장악 계획을 공식화하자 “새로운 전쟁범죄”라며 “이스라엘이 큰 대가를 치르게 할 것”이라고 반발했다.

이런 가운데 유엔 안전보장이사회(안보리)는 10일 오전 10시 긴급 브리핑회의를 열고 이스라엘의 가자시티 점령 결정 관련 문제를 논의할 예정이다.

의장국인 파나마 유엔대표부는 영국, 덴마크, 프랑스, 그리스, 슬로베니아가 회의 소집을 요청했으며 한국, 알제리, 러시아, 중국, 소말리아, 가이아나, 파키스탄, 시에라리온 등이 지지했다고 전했다.

의장국인 파나마를 제외하면 15개 안보리 이사국 중 미국만 지지를 표하지 않았다.