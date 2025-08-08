서울어린이대공원 역사상 ‘첫’ 경사 엄마 수달은 ‘산 메기’로 몸보신 수달 탄생 기념, 이름 짓기 이벤트 진행

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울시설공단은 광진구 능동 서울어린이대공원 동물원에서 천연기념물이자 멸종위기야생동물 1급인 유라시아수달 쌍둥이가 지난 24일 태어났다고 8일 밝혔다. 이는 서울어린이대공원 동물원 역사상 처음 있는 일이다.

유라시아수달은 국내에서 1982년 천연기념물로 지정되었다. 과거에는 이북 지방 산간 하천에서 흔히 볼 수 있었지만, 최근 환경 문제 등으로 개체 수가 줄며 멸종위기종으로 분류됐다. 일본에서는 이미 멸종된 것으로 알려져 있다.

아기 수달을 출산한 부모 수달은 ‘수돌’(수컷)과 ‘달순’(암컷)이다. 2022년 말 대전과 충남 부여에서 생후 1개월도 채 되지 않은 채 발견돼 2024년 6월, 안정적인 생활을 위해 서울시설공단 서울어린이대공원에 기증된 바 있다.

공단은 수달의 안정적 정착을 위해 자연 서식지에 가까운 생태형 수달사를 조성해 서식 환경을 마련해왔다. 이번 아기 수달 탄생은 체계적인 관리가 뒷받침 된다면 도심형 동물원에서도 멸종위기종의 보전과 생명 탄생이 가능하다는 점을 보여주는 상징적 사례가 될 것으로 보인다.

현재 쌍둥이 아기 수달은 바다동물관 내 수달사에서 어미 ‘달순’의 보살핌 속에 건강하게 자라고 있다. 동물원은 어미에게 활어 메기 등 특별사료가 제공하 체력 회복과 수유에 도움이 되도록 관리 중이다.

공단은 현재 아기 수달들을 오는 10월경 시민들에게 공개할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 이 시기에는 쌍둥이 수달들이 어미와 함께 수달사 외부 방사장에서 활발히 유영하고 노는 모습을 시민들이 직접 관찰할 수 있을 전망이다.

서울시설공단은 아기 수달의 탄생을 기념해 12일부터 서울어린이대공원 인스타그램을 통해 ‘수달 쌍둥이 이름 짓기’ 온라인 이벤트도 진행한다. 한편 서울시설공단은 수달의 다양한 행동을 실시간으로 관찰할 수 있는 ‘수달 캠’을 설치해 현재 공단 홈페이지를 통해 부모 수달의 일상을 공개하고 있다.

한국영 서울시설공단 이사장은 “이번 유라시아수달의 성공적인 번식은 생명을 존중하는 서울어린이대공원의 운영 철학과 공단 직원들의 헌신적인 보살핌이 만들어낸 값진 결과”라며 “앞으로도 서울어린이대공원이 시민들과 동물이 함께 어우러지는 생태문화 공간이자, 서울시민들에게 더 큰 감동과 즐거움을 주는 열린 공원으로 발전할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.