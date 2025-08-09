[헤럴드경제=신동윤 기자] 과거 실수로 비트코인 8000개가 들어있는 하드디스크를 버린 영국 컴퓨터 엔지니어가 12년 만에 이를 되찾기 위한 프로젝트를 중지하기로 했다. 대신 잃어버린 비트코인의 가치와 그동안 진행했던 수색 작업 등을 토큰화하겠다는 구상을 내놓았다.

9일 금융투자업계에 따르면 영국 컴퓨터 엔지니어 제임스 하웰스는 비트코인 8000개를 저장한 하드디스크 드라이브를 실수로 버린 후 12년간 이어오던 수색 작업을 중단하기로 결정했다.

지난 8일 오전 10시 30분 기준 글로벌 가상자산 시황중계앱 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 1개당 11만7000달러 수준에 거래 중이다.

비트코인 8000개의 가치는 약 9억3600만달러, 한화로 1조3000억원에 육박하는 수준이다.

초창기인 지난 2009년부터 비트코인을 채굴하기 시작한 하웰스는 2013년 비트코인 가격이 급등한 뒤 자신의 컴퓨터 하드디스크를 찾다 충격에 빠졌다. 자신이 쓰레기로 착각해 버렸다는 점을 그제서야 깨달았기 때문이다.

하웰스는 이후 영국 남부 웨일스의 한 쓰레기 매립지를 뒤지게 해달라고 10년 넘게 해당 관할 지자체인 뉴포트 시의회에 요구한 바 있다. 심지어 해당 매립지를 통째로 사들이기 위해 거액을 제시하기도 했다.

그러나 하웰스는 최근 소셜미디어(SNS) 엑스(구 트위터)를 통해 “내년 폐쇄 예정인 매립지를 인수하기 위해 최대 4000만달러 규모의 제안을 했지만 어떠한 답변도 받지 못했고, 모든 시도가 무산됐다”라며 “지역 의회와의 모든 협의를 중단하고 발굴 계획을 포기했다”라고 말했다.

다만, 하웰스는 물리적으로 분실한 비트코인에 대한 권리를 완전히 포기하지 않았다. 자신이 분실한 비트코인 8000개에 대해 디지털 권리를 인정한 고등법원의 판결을 근거로 해당 법적 소유권을 토큰화하겠단 계획을 밝혔다.

하웰스는 엑스에서 “잃어버린 비트코인을 ‘세이니오그 코인(Seiniog Coin, INI) 800억개로 발행하겠다”면서 “해당 코큰은 비트코인 블록체인을 기반으로 하며, BTC 트랜젝션에 메타데이터를 기록하는 옵티미즘 리턴(OP_RETURN)을 활용한다”고 밝혔다. 이어 하웰스는 “영국 정부는 법정을 장악할 수 있을지 몰라도 블록체인은 통제할 수 없다”면서 “결국 가상자산이 승리할 것”이라고 덧붙이기도 했다.

세이니오그 코인은 룬즈(Runes), 스택스(Stacks), 오디널스(Ordinals)와 연동 가능하다. 하웰스는 해당 코인을 올해 하반기 중 출시한다는 계획이다.

룬즈는 비트코인 블록체인에서 대체 가능한 토큰을 생성하고 관리하기 위한 프로토콜이며, 스택스는 비트코인에 스마트 컨트랙트를 구현하기 위해 개발된 레이어 2 프로젝트다. 오디널스는 비트코인 블록체인에 디지털 자산을 저장하기 위한 프로토콜을 뜻한다.

조쉬 리딕트 가상자산 전문가는 “가상자산 세계에선 수많은 기초 자산을 토대로 만들어진 코인이 많다. 하웰스가 만든 코인의 기초 자산은 그동안 공개적으로 잘 알려져 있던 것인 만큼 새롭게 증명해야 할 필요도 없이 명확하다”면서 “시장에 의해 (분실 후 매립지에 묻혀 있다 주장하는 비트코인의) 진짜 가치가 결정될 것”이라고 분석했다.