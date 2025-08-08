엔비디아에 HBM4 70% 인상 통보 경쟁사 대비 기술 초격차 자신 고객사 ‘락인효과’ 프리미엄 전략 타사 진입 염두, 수익 극대화 포석

SK하이닉스가 최근 엔비디아에 공급할 차기 HBM(고대역폭메모리)의 단가를 큰 폭 상향한 것에 대한 배경을 두고 업계에서 다양한 관측을 내놓고 있다. SK하이닉스가 경쟁사 대비 자사 제품에 대한 자신감을 나타낸 것이라는 평가가 나오는 동시에 고객사와의 파트너십 강화의 일환이라는 분석도 제기된다. 아울러 경쟁사인 삼성전자와 마이크론도 엔비디아에 HBM4 공급 물량을 확대할 것이라는 전망이 힘을 얻으면서 HBM 주도권 경쟁의 서막을 보여준다는 평가도 나온다.

SK하이닉스는 올해 상반기 5세대 HBM(HBM3E) 12단 제품을 엔비디아에 독점 공급하면서 3월 6세대 HBM(HBM4) 12단 제품 샘플도 엔비디아에 납품했다. 삼성전자와 마이크론이 진입하기 전 엔비디아와 우선 협상을 진행하며 초기 공급자의 위치를 선점해 가격 프리미엄을 붙일 수 있는 위치에 오른 것이다. 그러다 최근 HBM4 12단의 가격을 HBM3E(300달러)보다 약 70% 비싼 500달러로 책정한 것으로 알려지면서 엔비디아가 난색을 표했다는 후문이다.

HBM4 공급 가격이 오를 것이라는 관측은 이미 나온 바 있다. HBM3E 12단 제품보다 HBM4 제조 과정이 복잡해졌기 때문이다. HBM4는 데이터 송수신 통로인 I/O(입출력) 단자 수 증가와 베이스 다이 크기 증가로 공정 및 설계 복잡도가 증가해 단가가 상승할 수밖에 없다. 시장조사업체 트렌드포스는 “HBM3E는 가격 프리미엄이 약 20%로 출시됐으나, HBM4는 제조 난도 상승으로 프리미엄이 30% 이상으로 오를 전망”이라고 분석했다.

하지만 70% 상승한 납품가는 시장에 적지 않은 반향을 일으켰다. 이를 두고 일각에서는 SK하이닉스가 경쟁사 대비 큰 격차의 기술 경쟁력을 확보한 것에 대한 자신감의 일환이라는 의견이 나온다. 앞서 삼성전자는 2분기 콘퍼런스 콜에서 “HBM4(6세대)는 주요 고객사에 샘플을 출하했다”고 밝힌 바 있지만 아직 퀄테스트(품질검증) 통과 여부에 대해서 공개된 바 없다.

업계 관계자는 “보통 샘플이 나올 때 가격 협상을 많이 하는데, 지금 납품가를 세게 부르면 이후 경쟁사가 제품을 공개했을 때 한 번 더 협상 여지가 생긴다”며 “(타사와) 확실히 경쟁력 차이가 난다고 판단했다면, 가격 인상이 여기서 그치지 않을 수 있다”고 말했다. SK하이닉스가 2018년부터 HBM2를 공급해 오며 엔비디아와의 호환성을 인정받고 있는 상황도 협상에 힘을 실어주는 요인 중 하나다.

경쟁사의 기술 추격이 빠른 상황에서 타사 진입 전 ‘락인(Lock-In)효과’를 노렸다는 관측도 나온다. SK하이닉스가 자사의 장점인 공급 안정성을 내세워 엔비디아가 다른 공급사에 눈을 돌리지 않도록 적정 물량을 약속해주는 대신 그 대가로 가격 프리미엄을 요구했다는 것이다.

동시에 아직은 진입장벽이 있는 HBM4 공급 초기에 수익성을 크게 높이려는 포석이 있을 수도 있다는 분석이 나온다. 업계 관계자는 “(SK하이닉스가) 엔비디아의 ‘퍼스트 밴더’ 자리를 유지하고 싶어 경쟁사가 진입하기 전 초도 물량만이라도 비싸게 팔자는 판단도 깔려있을 수 있다”고 전했다. 3월 샘플을 공급했지만, 추가 물량 협상은 예상보다 늦어지고 있다는 점도 SK하이닉스를 애타게 만들고 있다.

SK하이닉스가 정확히 어떤 전략으로 납품가 상향 선택을 했는지는 확인이 어렵지만, 경쟁사인 삼성전자를 염두한 판단이라는 게 업계의 중론이다. 삼성전자는 시장점유율을 높이기 위해 HBM 3E도 기존 시장 거래가격보다 낮은 가격에 공급할 것으로 관측되는 만큼, HBM4 또한 가격 경쟁력을 내세워 대형 고객사인 엔비디아를 잡겠다는 전략을 쓸 것이라는 전망이 나오기 때문이다. 엔비디아 입장에서는 공급망을 다변화해야 리스크도 분산하고 제품 단가를 낮출 수 있어 마다할 이유가 없는 것이다.

카운터포인트리서치에 따르면 올해 2분기 HBM 시장 점유율은 SK하이닉스 62%, 삼성전자 17%로 3배 이상 차이가 난다. 삼성전자 입장에서는 D램에서 수익을 내려면 HBM4로 SK하이닉스와 승부를 볼 수밖에 없다.

박지영 기자