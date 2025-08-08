최윤 회장, 직접 참석해 장학생 격려

[헤럴드경제=유혜림 기자] OK금융그룹은 OK배정장학재단이 지난 2일 제3회 이공계 학술교류회를 성료했다고 8일 밝혔다.

OK금융 계열사들이 출연한 OK배정장학재단은 작년부터 이공계 분야 학술교류회를 정례화해 운영하고 있다. 장학생 간의 네트워크를 활성화하고 이를 바탕으로 공동 연구와 개발로 이어지는 지식 생태계를 조성하기 위해서다.

올해 3회차를 맞은 이번 교류회에는 이공계 분야에서 활약 중인 OK배정장학생과 졸업생 60여명이 참석했다. 이들은 각자의 전공과 연구 분야를 소개하고 인공지능(AI)·기술사회·반도체·소자 등 다양한 주제와 관련한 최신 연구 동향 등을 공유했다. 또한 박희재 서울대 기계공학부 교수가 ‘혁신과 기업가정신’을 주제로 특별 강연했다.

이날 학술교류회에 참석한 최윤 OK금융그룹 회장(OK배정장학재단 이사장)은 “세상을 바꾸는 기술은 결국 사람과 사람의 연결에서 시작된다”면서 “OK배정장학생이라는 공통점으로 우리 장학생들이 다양한 분야에서 협력하며 사회와 국가에 기여하는 글로벌 인재로 성장하길 바란다”고 말했다.

OK배정장학금은 성실하고 재능이 우수한 대학(원)생을 대상으로 졸업까지 매월 최대 200만원을 지원하는 국내 최대 규모의 장학 프로그램이다. 지난 2018년 첫 모집 이후 최근 14기까지 483명의 장학생을 배출했다.

올해로 창립 23주년 맞이한 재단은 OK배정장학금은 물론 ▷OK글로벌장학금(미국 ·몽골 ·인도네시아 등) ▷OK중·고 럭비장학금 ▷OK골프장학금 등 다양한 장학사업을 운영하고 있다. 현재까지 누적 장학생 8000여명에 약 320억원을 지원했다.