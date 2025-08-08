역대 최대 규모 부스…고객사 16곳과 공동 운영

[헤럴드경제=박혜원 기자] 효성티앤씨가 국내 섬유전시회 ‘프리뷰 인 서울(PIS)’에서 역대 최대 규모로 부스를 꾸린다. 특히 올해는 주요 고객사들과 함께 부스를 꾸려 친환경 섬유와 의류 제품을 선보일 예정이다.

국내외 섬유패션기업의 최신 소재와 기술을 선보이는 PIS 2025는 올해로 25회째다. 올해는 오는 20일부터 22일까지 코엑스에서 열리며 약 500개 업체, 1만4000여명이 참여한다.

효성티앤씨는 현진니트, 아영하이텍스 등 16개 고객사와 함께 부스를 운영한다. 또 참가사들의 실질적인 비즈니스 성과를 위해 한국섬유산업연합회와 함께, 글로벌 바이어들도 초청했다.

효성티앤씨의 전시 부스는 ‘트렌드 포럼(Trend Forum)’, ‘국산섬유제품인증(Korea Textile)’으로 나눠 꾸렸다. 트렌드 포럼 존에선 아웃도어, 스포츠, 라운지웨어 등 복종별 트렌드를 소개한다. 오는 2027년 패션 트렌드를 반영해 효성티앤씨의 크레오라 아스킨(CREORA Askin), 크레오라 프레쉬(CREORA Fresh), 리사이클 스판덱스(regen Spandex), 폐어망 리사이클 나일론(regen Ocean Nylon) 등 친환경 기능성 제품과 효성티앤씨 제작 의류를 함께 선보일 예정이다.

‘국산 섬유제품 인증’ 존에서는 효성티앤씨의 리젠 폴리에스터(regen Polyester), 크레오라 파워핏(CREORA PowerFit) 등의 원사를 활용해 개발된 7개 고객사(태진실업, 세창상사, 예스 텍스타일 컨설팅 랩, 현진니트, 부건니트, 한은텍스, 우주글로벌)의 제품이 전시된다.

김치형 효성티앤씨 대표이사는 “이번 PIS에서는 고객사와 공동 부스 운영을 통해 K-섬유의 우수성을 글로벌 시장에 효과적으로 알릴 수 있을 것으로 기대한다”며 “앞으로도 지속 가능한 동반 성장을 실현하며 글로벌 섬유 시장을 함께 선도해 나가겠다”고 밝혔다.