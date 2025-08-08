“국힘 내란 당으로 몰아가…이재명 민주당과 한편 아닌가”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 안철수 국민의힘 대표 후보는 8일 “계엄을 미화하고 헌법 정신을 훼손하는 ‘계엄 3형제’ 전한길, 김문수, 장동혁은 대한민국 헌정사의 죄인들”이라고 비판했다.

안 후보는 이날 오전 페이스북에 “이들이 국민의힘을 ‘내란 정당’으로 몰아가고 있다”며 이같이 적었다.

그는 “전한길은 이재명 민주당에 더 어울리는 인물이다. 윤석열 전 대통령을 ‘아버지’라 부르나”라며 “그럼 김문수는 삼촌이고, 장동혁은 아들인가”라고 비꼬았다.

그러면서 “이쯤 되면, 이재명 민주당과 같은 편이 아닌지 되묻지 않을 수 없다”고 강조했다.

안 후보는 당원들을 향해 “이런 사람들을 우리 당의 이름으로 인정할 수 있겠나”라며 “우리가 나서서 막아야 한다”고 주장했다.

이어 “저, 안철수는 국민의힘을 내란 정당으로 몰아가는 전한길, 김문수, 장동혁, 이재명, 정청래 세력을 단호히 막겠다”며 “저 안철수가 국민의힘을 지키겠다”고 덧붙였다.