신설동 경로당 5곳 방문 어르신들과 건강 기원하는 인사 나눠

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이필형 동대문구청장은 7일 ‘대한적십자사 용신봉사회 삼계탕 나눔 행사’에 참석해 지역 어르신들과 함께하며 안부를 나눴다.

이번 행사는 대한적십자사 용신봉사회(회장 엄수원)가 주관하고 문형물산(회장 문홍식)이 후원한 행사로 연일 계속되는 폭염 속에서 무더위에 취약한 어르신들에게 삼계탕을 대접해 건강한 여름나기를 응원하기 위해 마련됐다.

행사 전날인 6일에는 용두동 주민센터에서 단체 회원들이 정성껏 삼계탕을 끓였으며, 행사 당일에는 신설동 주민센터 직원들과 함께 신설동 경로당 5곳에 삼계탕을 직접 배달했다.

이필형 구청장은 경로당 다섯 곳을 모두 방문해 어르신 한 분 한 분께 직접 안부를 전하고 건강을 기원하는 따뜻한 인사를 나눴다. 이날 행사에는 총 150여 명의 어르신이 참석해 정성껏 준비된 삼계탕을 함께 나누며 더위를 이겨낼 힘을 얻는 시간을 가졌다.

엄수원 용신봉사회장은 “무더위에 지치기 쉬운 어르신들께 삼계탕을 대접해드릴 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 지역 어르신들의 건강을 위한 나눔을 꾸준히 이어가겠다”고 전했다.

이필형 구청장은 “지역 어르신들을 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 대한적십자사 용신봉사회에 감사드린다”며 “구에서도 폭염 속 취약계층 어르신들이 건강하게 여름을 보내실 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.