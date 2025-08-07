최저 10%에서 최고 41% 적용 반도체 등 추가 품목 관세 예고 무역합의 이견 등 불확실성 여전 美 평균관세율 90년만에 최고치 인플레 압력 고조…美가계손실 연 2400달러 전문가 “이제부터가 진짜 충격”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 90개국 이상을 대상으로 한 초강력 관세 조치를 단행하면서, 미국 경제를 뒤흔드는 글로벌 무역전쟁이 확전일로다. 이번 관세는 7일(현지시간) 오전 0시 1분(한국시간 오후 1시 1분)부터 발효됐다.

트럼프 대통령은 이날 상호관세 발효 3분 남기고 소셜미디어 트루스소셜에 “자정이 됐다! 수십억달러의 관세가 이제 미국으로 흘러들어오고 있다!”고 썼다.

트럼프 대통령은 앞서 발효를 15분 정도 남긴 시점에도 트루스소셜에 글을 올려 “상호 관세 조치가 자정에 발효된다”면서 “오랫동안 미국을 이용해온 국가들로부터 수십억달러가 미국으로 유입되기 시작할 것”이라고 했다. 그는 이어 “미국의 위대함을 막을 수 있는 것은 우리나라가 실패하기를 원하는 급진 좌파 법원뿐”이라고 덧붙였다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 “트럼프 대통령의 무역전쟁 확전으로 엄청난 관세 부과가 시작됐다”며 “트럼프 대통령이 지난주에 발표한 상호관세가 이날 자정 직후 약 90개국에 발효됐다”고 보도했다.

트럼프, 90개국에 ‘맞춤형 관세폭탄’…최고 50%까지

이번에 시행된 관세는 기본 15%부터 시작되며 한국, 일본, 볼리비아, 에콰도르, 아이슬란드, 나이지리아 등 90개국 이상이 대상이다. 대만에는 20%, 브라질 일부 품목에는 무려 50%의 고율 관세가 부과됐다.

한국에는 지난달 미국과의 무역 합의로 15%의 관세가 적용됐다. 지난 4월 초기 관세 발표 당시 25%에서 10%p 낮추는 성과를 거뒀지만, 한미 자유무역협정(FTA)으로 누리던 사실상의 무관세 혜택은 사라진 셈이다.

한국과 마찬가지로 일본은 적용 관세율을 두고 혼란에 빠져 있다. 당초 한국과 같은 15%로 미일 간 합의를 체결했지만, 뒤늦게 미국 측이 ‘기존 관세+15%’라는 입장을 밝히며 발등에 불이 떨어진 형국이다.

EU도 합의로 15%의 관세율을 받아들었다. 일본과 달리 최종 관세율이 ‘기존 관세 포함 15%’로 확정됐다. 미국은 EU에만 이런 특별 조치를 적용한다고 밝혔는데, 한국은 이전 관세를 더하더라도 기존 FTA 덕에 일본처럼 큰 영향이 없다.

한국, 일본, EU 외에 미국과 합의로 관세율을 정한 국가는 베트남(20%), 필리핀(19%), 인도네시아(19%), 영국(10%) 등이다.

트럼프 대통령은 또한 러시아산 원유를 구매한 인도를 겨냥해 8월 말까지 관세를 50%로 인상할 것이라고 밝혔다. 러시아를 압박하려는 무역정책의 일환이라는 설명이다.

미국과 합의를 체결하지 못한 국가는 국가별 서한에 따라 관세율을 일방적으로 통보받았다. 대만(20%), 이스라엘(15%), 튀르키예(15%), 노르웨이(15%), 아이슬란드(15%) 등이다. 우간다, 콩고민주공화국 등 아프리카 국가 다수도 15%가 적용됐다.

15~20% 수준의 세율을 훌쩍 뛰어넘는 국가도 있다. 브라질이 대표적이다. 브라질에 책정된 세율은 당초 10%였지만, 자이르 보우소나루 전 대통령 재판이라는 국내 정치 상황이 빌미가 돼 40%의 별도 관세가 붙어, 총 관세율이 50%에 달한다.

캐나다산 제품 중 USMCA(미국·멕시코·캐나다 협정) 대상이 아닌 품목은 35% 관세를 부과받는다. 멕시코에 대한 고관세는 협상이 지속되는 동안 일시적으로 유예된다. 중국산 제품에는 올해 초 미·중간 잠정합의로 인해 30% 관세가 유지 중이지만, 해당 협정은 오는 12일 만료될 예정이다.

트럼프는 그동안 “불공정한 무역관계를 바로잡고 미국 제조업을 활성화하며, 재정수입을 확대할 것”이라고 관세 정책의 정당성을 주장해왔다.

반도체도 100% 예고…트럼프 “국내 생산땐 면제 검토”

트럼프는 향후 반도체, 의약품, 컴퓨터 칩 등에도 추가 관세를 부과할 계획이라고 밝혔다. 특히 반도체에 대해서는 100% 관세를 예고했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 애플의 대미 시설투자 계획 발표 행사에서 “반도체에 약 100%의 관세를 부과할 것”이라며 “만약 미국에 (반도체 제조 공장을) 건설한다면 부과되지 않을 것”이라고 덧붙였다. 시행 시기는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 자국 내 생산을 확대하려는 기업에 대해 “세율을 완화할 수도 있다”는 여지를 남겼다. 그러면서도 “미국 경제가 피해를 입고 있다는 증거는 없다”며 “지금은 비용이 오히려 줄고 있고, 전례 없는 경제성장이 올 것”이라고 주장했다.

소비자물가·고용시장에도 파장

그러나 시장에선 미국 경제가 관세 충격으로 최근 고용과 물가 모두 불안정한 조짐을 보이면서 스태그플레이션(경기 둔화 속 인플레이션 상승) 우려가 커지고 있다.

예일대 재정정책연구소는 상호관세 발효로 인해 미국의 평균 관세율이 18%를 넘어서며 1934년 이후 최고 수준이 됐다고 밝혔다. 이로 인해 미국 가계는 연 평균 2400달러의 실질 소득 감소를 겪게 되며, 경제 전체적으로는 2025년부터 성장률이 0.5%p 낮아질 수 있다고 경고했다.

NYT는“ 미국 경제가 지금까지 침체 국면을 간신히 피하고 있지만, 많은 전문가들은 이제부터가 진짜 관세 충격의 시작으로 보고 있다”고 전했다. 기업들이 그동안 확보해둔 재고를 거의 소진한 만큼, 향후 수입 가격 상승이 본격화될 것이란 전망이다.

옥스퍼드 이코노믹스의 매튜 마틴 시니어 이코노미스트는 “기업들이 4월 관세 발표 직후 재고를 비축해 대응했지만, 이제 재고도 바닥난 상태”라며 “앞으로 몇 달 안에 물가 상승이 더욱 빨라질 것”이라고 내다봤다.

관세 여파는 소비자 물가에 이미 반영되고 있다. 6월 미국 소비자물가지수(CPI)에서는 가전제품, 의류, 가구 등의 가격이 일제히 상승한 것으로 나타났다. 미국 경제는 여전히 성장하고 있지만 그 속도는 둔화되고 있으며, 전문가들은 올해 남은 기간 동안 ‘저성장 고착’ 가능성을 경고하고 있다.

7월 고용시장도 둔화 조짐을 보였다. 피치 레이팅스의 미국 경제연구 책임자 올루 소놀라는 “이번 봄에 발표된 관세 효과가 이제 막 나타나기 시작했다”며 “이번 추가 관세로 인해 향후 몇 개월 간 그 충격이 더욱 커질 것”이라고 말했다.