[헤럴드경제=최원혁 기자] 환자 이송을 위해 출동했던 119구급차가 아파트 잔디를 훼손했다며 민원을 제기한 사실이 알려져 파문이 일고 있다.

최근 다수의 온라인커뮤니티에 “한 아파트에서 잔디 훼손을 이유로 소방서에 민원을 제기했다”는 제보글이 올라왔다.

아파트 주민이 쓴 것으로 추정되는 사진 속 글에는 문제에 대한 민원과 관련된 공지가 담겼다.

해당 메시지에는 “7월 환자이송 중 아파트 입구 잔디를 구급차가 손상했다는 민원 접수가 있었고 이번 건은 관리사무소와 협의해서 잘 마무리 했다”며 “혹시나 출동이나 환자이송 시 민원 발생 소지가 발생하지 않도록 한 번 더 신경 쓰고 주변 상황을 서로 봐주면서 구급활동을 하면 좋을 것 같다”는 내용이다.

함께 올라온 여러 장의 사진에는 아파트 울타리 앞 잔디밭에 자동차 바퀴에 눌려 패인 자국 2개가 선명하게 남아 있었다.

사연을 접한 누리꾼들은 ‘목숨보다 잔디가 더 소중한가’, ‘삽 한 자루면 원상복구된다’, ‘내 가족이 아파도 저렇게 말 할 수 있나’, ‘심폐소생으로 살려 놓으니 가슴 만졌다고 성추행으로 고소하는 격’, ‘왜 이렇게 인간미 없는 세상이 됐나’ 등 다양한 반응을 보였다.