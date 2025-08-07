코끼리, 수영장 속 사탕수수 찾기 하마는 얼음과일 여름특식 즐겨 호랑이, 우족·닭고기로 영양 보충

사육사가 큰 나무 문을 열자 코끼리 세 마리가 기다렸다는 듯 수영장 쪽으로 움직였다. 코에 물을 한두 번 적시더니 이내 거침없이 수영장으로 걸음을 내디뎠다. 그리고 사육사들이 던져주는 사탕수수를 코로 건져 먹기 시작했다.

폭염이 절정이던 지난 1일 찾은 경기 과천 서울대공원 동물원은 오전임에도 온도가 34~35도까지 올라 관람객은 드문드문 눈에 띌 정도로 적었다. 동물들도 대부분 실외보다 실내에 머물고 있는지 비어있는 동물사가 많았다.

하지만 대동물관에는 몇몇 관람객이 모여 ‘와’ 같은 감탄사를 내뱉었다. 코끼리를 전담하는 한 사육사는 “코끼리는 대표적으로 물과 매우 친한 동물”이라며 “여름철 더위에 당도가 높은 사탕수수를 주는데 일부러 수영장 바닥에 사탕수수를 던져서 잠수를 유도하고 있다”고 말했다.

이름이 각각 키마·희망이·수겔라로 모두 암컷인 아시아 코끼리들은 더운 날씨에 한참이나 물 밖을 나오지 않았다.

이어서 찾은 하마관에서는 사육사들이 수박, 참외, 당근, 토마토 등을 얼린 얼음과일을 한 곳에 마련해 놓았다. 주로 물속에서 지내는 하마는 얼음과일을 보자 이내 물 밖으로 나와 얼음과일 쪽으로 향했다.

하마를 돌보는 김희진 사육사는 “하마는 원래 건초가 기본 사료이고 단 과일은 별로 좋아하지 않는 편”이라며 “하지만 여름에 좀 더 시원한 촉감을 느끼고 먹어보라고 얼린 과일을 특식으로 주기도 한다”고 말했다.

맹수사에서는 시베리아 호랑이를 위한 특식이 마련됐다. 단백질이 풍부한 우족과 닭고기, 얼린 과일과 채소를 쌓아 놓자 내실(안쪽 방)에 있던 수컷 백두가 어슬렁어슬렁 음식이 있는 곳으로 다가왔다. 220㎏의 거구인 백두는 처음에는 눈으로만 음식을 보다가 시원한 촉감이 맘에 들었는지 얼음을 핥고 나무에 매달린 닭고기도 한입 베어 물었다.

호랑이 담당 장윤지 사육사는 “더위를 싫어하는 호랑이는 여름이면 움직임을 최소화해 에너지를 아낀다”며 “주로 에어컨이 나오는 내실에 있지만 오늘은 특식 때문인지 움직임이 활발한 편”이라고 말했다.

해양관에서는 오타리아 몽글이·뭉치, 그리고 점박이물범 동이·수호·반지·방울이에게 사육사들이 살아있는 메기를 던져주고 있었다.

해양관을 맡은 김범주 사육사는 “여름에는 기온이 너무 높아 아이들도 사람처럼 식욕이 떨어지기 마련”이라며 “이럴 때 살아있는 생선을 줘서 활동성을 높이고 단백질 보충도 시키고 있다”고 말했다.

서울대공원 내 동물원에서는 이처럼 매년 여름이면 동물들이 더위를 잘 이겨낼 수 있도록 여름 특식을 제공하고 있다.

동물원에는 현재 25개 동물사에 216종, 약 1950마리의 동물들이 살고 있다. 동물원에서는 여름이면 모든 동물에서 흐르는 신선한 물을 제공하고 호랑이·코끼리처럼 물에 들어가는 것을 좋아하는 동물을 위해서는 풀장을 마련해 주고 있다. 또 곳곳에 스프링클러를 가동하고 임시천막 등도 설치했다.

여용구 서울대공원 동물원장은 “올해 여름은 유난히 더워 동물들도 힘든 시기”라며 “이런 특식으로 조금이라도 더위를 해소해 건강하게 여름을 났으면 한다”고 말했다. 손인규 기자