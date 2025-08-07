대출규제에도 거래량·가격 반등 구로주공1·2차, 사업성 높아 주목 실수요 중심, 고층 재건축 가능성

서울 구로구 구로1동 일대 일부 아파트가 ‘6·27 대출규제’ 후 거래량이 오히려 늘어나는 이례적인 모습을 보이고 있다. 지난 4일 구로1동 인근에서 만난 현지 공인중개사들은 “현지 재건축 추진에 대한 기대감이 시장의 투자심리를 자극한 결과”라고 말했다. 특히 구로주공1·2차와 현대연예인아파트는 실수요자들의 거래가 몰리며 가격도 올라가는 모습이다.

▶현대연예인아파트 등 구로1동 일부 아파트 거래↑=7일 아실에 따르면 올해 6월 4건에 그쳤던 구로1동 현대연예인아파트의 거래량은 7월 들어 9건으로 두 배 이상 증가했다. 옆 단지인 중앙구로하이츠 역시 마찬가지다. 6월 2건에 그친 거래량이 7월 4건으로 오히려 늘었다.

인근 구로주공 1·2차 아파트는 정비구역 신청 소식과 함께 6월 17건 거래가 성사된 후, 7월 한 달간 총 9건이 거래돼 비교적 준수한 흐름을 보였다. 같은 기간 인근 구로구 개봉동 현대아파트의 거래량이 6월 25건에서 7월 4건으로 급감한 것과는 대조적이다.

구로1동 A공인중개사무소 대표는 “지난 상반기에 구로주공1·2차가 활발히 거래된 탓에 매물이 부족해지자 대안으로 현대연예인아파트와 구로중앙하이츠로 시선이 몰렸다”며 “6억원대 매물은 거의 소진됐다”고 설명했다.

▶“구로주공1·2차 대지지분 20평이라 사업성 높게 평가”=구로1동 B공인중개사무소 대표는 “구로주공1·2차는 현재 정비구역 지정 신청을 완료한 상태로 연내 고시 가능성이 높게 점쳐지고 있다”고 설명했다. 특히 84㎡ (전용면적) 기준 대지지분이 20평이 넘고 기존 용적률이 153%에 불과해 재건축 사업성 측면에서 높은 평가를 받고 있다. B대표는 “서울 시내 재건축을 기다리는 15층 주공아파트 84㎡의 대지지분은 평균 12~13평 정도에 불과한 것과는 대비되는 부분”이라고 부연했다.

지난달 10일 구로주공1차 84㎡는 9억1000만원(5층)에 손바뀜하며 지난 2월 8억4000만원(8층) 대비 7000만원 올랐다. 부동산들에 따르면 해당 평형 매물의 현재 호가는 10억원에 이른다.

바로 옆 단지인 현대연예인아파트 역시 재건축에 대한 기대감이 높아지고 있다. 이 아파트는 정밀안전진단을 통과한 상태이며 주민 주도로 추진위원회 구성을 준비 중이다. 다만 현재 용적률 234%이고 84㎡ 기준 대지지분도 12평 수준으로 사업성에서는 다소 열세라는 분석이 나온다. 중앙구로하이츠도 기존 용적률 217%에 79㎡ 기준 대지지분은 13평 수준이다. 그럼에도 6억원 중반대의 매매가격과 3억원 수준의 낮은 전세가 덕분에 갭투자가 아닌 실수요자 중심의 매수가 일어나고 있다.

구로구 일대는 준공업지역으로 공동주택 건축 시 용적률이 최대 400%까지 완화된다. 서울시가 지난 3월 서남권 준공업지역 개발 가속을 위한 ‘도시계획 조례 일부 개정 조례안‘을 공포 후 즉시 시행했기 때문이다. B공인중개사무소 대표는 “향후 사업 추진 여건이 유리한 편”이라며 “현지에서는 최고 49층 아파트 건설 가능성을 거론하고 있다”고 전했다.

▶“구로, 외부 투기 수요보다 내부 수요 더 많아”=현지 C공인중개사무소 대표는 “광명시에 있는 철산주공 13단지가 지난 5월 정비구역 지정 이후 호가가가 13억원에 달했는데, 구로주공이 더 나은 사업성과 서울 주소지를 가진 점을 감안할 때 최소 그 이상을 기대할 수 있다”며 “특히 용적률 여력과 대지지분에서 철산보다 나은 조건을 갖췄다”고 말했다.

구로1동 내 거래 흐름도 눈여겨볼 만하다. C공인중개사무소 대표는 “외부 투기 수요보다는 구로동 내에서의 순환 수요가 더 많다”며 “현대연예인아파트에서 구로주공아파트로 옮기거나, 구로동을 떠나더라도 광명이나 김포 등 인근 외곽 지역으로 이동하는 경우가 많다”고 말했다.

이어 “학군과 생활 인프라 측면에서도 구일초·중·고는 구로구 내 대표적인 프리미엄 학군으로, 이른바 ‘학품아’처럼 여겨지고 있다”며 “고려대 구로병원도 인접해 거주 만족도가 높은 지역”이라고 덧붙였다.

윤성현·김희량 기자