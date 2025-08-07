-다시 높아지는 부산의 가치를 리딩하는 ‘명지 국제신도시’, 서부산 신 중심으로 급부상

-명지의 프리미엄 라이프를 품은 ‘빌리브 명지 듀클래스’, 수요 관심 심화

부산광역시는 오랜 기간 대한민국 제2의 도시로서 산업, 물류, 문화, 주거 모든 면에서 독보적인 위상을 차지해왔다. 그러나 수도권 집중현상이 가속화되면서 한때 부산 부동산 시장은 다소 주춤한 모습을 보이기도 했다. 그럼에도 불구하고 최근 몇 년간 부산은 다시금 주목을 받고 있다. 그 중심에는 인구 유입과 개발 호재, 광역 교통망의 확충, 공공기관 이전, 그리고 지속적인 산업구조 재편이 있다.

특히 부산의 서부권은 과거 상대적으로 저평가받던 지역이었지만, 지금은 투자자와 실수요자 모두의 관심을 받는 핵심지역으로 부상하고 있다. 서부산권에는 에코델타시티, 명지국제신도시, 신항만, 그리고 부울경 메가시티와 연계된 대규모 개발계획이 차곡차곡 실행되고 있다. 또한 최근 해양수산부의 부산 이전 결정, 가덕도 신공항 착공, AI 데이터센터 조성등의 국가 단위 정책은 부산의 자산가치를 근본적으로 높이고 있으며, 실질적인 경제 성장의 동력으로 작용하고 있다.

이처럼 부산의 발전축이 ‘동부산에서 서부산’으로 이동하는 가운데, 명지국제신도시는 그 중심에 서 있다. 총 800만㎡ 이상 규모의 대단위 개발지역인 명지국제신도시는 국제업무, 주거, 상업, 문화, 교육기능을 모두 갖춘 자족형 도시를 목표로 조성되었다. 생활 인프라와 자연 환경, 교통, 미래 성장성이라는 4가지 핵심요소를 고루 갖춘 명지는 현재진행형 미래도시라 할 수 있다.

먼저 교통 인프라측면에서는 부산신항, 명지IC, 을숙도대교를 통해 부산 전역은 물론 김해, 창원, 진해 등 경남권과도 직결된다. 여기에 부산도시철도 하단~녹산선(계획), 부산신항~김해 고속도로, 강서선 트램사업, 가덕도 신공항 연계 철도망이 구축될 예정이어서 향후 ‘서부산권 교통 허브’로 자리매김할 가능성이 크다.

주거환경의 쾌적함도 명지의 큰 장점이다. 에코델타시티와 연계된 친환경 주거벨트, 해양공원과 근린공원, 낙동강 수변조망 등 자연 친화적 환경은 수도권 못지않은 삶의 질을 제공한다. 명지국제신도시는 도심 속 힐링라이프를 추구하는 현대인의 니즈에 부합하며, 아이 키우기 좋은 도시로도 각광받고 있다.

산업·행정기관 유치와 인구 증가세도 긍정적이다. 명지는 단지 하나의 신도시가 아니라, 공공기관과 첨단산업단지를 함께 품고 있다. 인근의 부산과학산업단지, 명지지구, 녹산국가산단, 국제물류단지 등은 고용창출과 상주 인구 증가를 견인하고 있다. 특히 부산디지털융합클러스터 조성 및 AI 인프라 확충 사업은 명지에 고소득, 고학력, 고소비 계층을 유입시킬 핵심 동력이다.

이런 흐름 속에서 주목받는 곳이 바로 ‘빌리브 명지 듀클래스’다. 국내 유명 디벨로퍼 신세계건설의 프리미엄 브랜드 ‘빌리브’ 시리즈로, 브랜드 신뢰성과 건축 품질 모두에서 이미 시장의 인정을 받고 있다. 빌리브 명지 듀클래스는 입지, 상품성, 미래가치 모든 면에서 탁월한 경쟁력을 갖췄다.

단지는 명지국제신도시 내 중심 입지에 위치하며, 도보 생활권 내에 상업시설, 교육시설, 문화시설이 밀집돼 있다. 또한 향후 개통될 도시철도와 가까운 입지로 광역 접근성도 뛰어나다. 낙동강 조망이 가능한 일부 세대는 주거 만족도를 한층 높여준다.

전용 84㎡ 중심의 4Bay 판상형 구조와 2면 개방형 설계가 특징이다. 일반 아파트 못지않은 채광, 통풍, 개방감은 물론 2.5m 이상의 높은 층고와 드레스룸, 팬트리 등 넉넉한 수납 공간이 돋보인다. 마치 고급 레지던스처럼 꾸며진 인테리어는 프라이빗한 라이프스타일을 선호하는 수요층을 사로잡기에 충분하다.

주거형 오피스텔로서 월세 수요 확보가 용이하며, 실입주뿐만 아니라 임대수익도 고려할 수 있는 하이브리드 상품이다. 향후 도시철도 개통 및 가덕도 신공항 완공 시 지속적인 유동 인구 유입이 기대되어 공실 리스크도 낮다. 또한 아파트 대비 낮은 진입장벽으로 인해 소액 투자자들의 투자처로도 각광받고 있다. 또한 입주시기와 맞물려 현재 특별분양 중으로 소비자층이 접근하기 더욱 좋은 기회이기도 하다.

한 부동산 전문가는 “부동산 시장에서 ‘주거형 오피스텔’은 단순한 투자상품을 넘어 실수요 기반의 대체 주거 수단으로 자리 잡고 있다”며 “특히 전용면적 84㎡ 전후의 중대형 주거형 오피스텔은 1~2인 가구뿐 아니라 젊은 신혼부부, 자녀를 둔 실거주 수요층까지 폭넓게 포섭할 수 있어 인기”라고 설명했다.

실제 주거형 오피스텔은 아파트와 유사한 평면구성 및 실면적 활용이 가능하다는 장점을 필두로, 취득세, 재산세 등의 세금 부담 경감, 전매 제한, 청약 조건 등 규제에서 상대적으로 자유로움, 월세 또는 임대수익 기반 투자자산으로 활용 가능 등의 강점을 갖추고 있다. 여기에 최근 수도권 및 광역시를 중심으로 아파트 공급이 줄면서, 비규제 대안상품으로의 수요도 확대되는 추세다.