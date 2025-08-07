“국회, 계엄으로 침탈당해…헌법 법률 절차 따라 해제”

[헤럴드경제=윤호 기자]우원식 국회의장이 12·3 비상계엄 선포 관련 내란 및 외환 사건을 수사하는 조은석 특검팀의 참고인 조사에 출석했다. 우 의장은 “계엄과 관련한 법적·정치적 정의를 바로 세우는 일에 의장으로서 최선의 책임을 다하겠다”고 강조했다.

우 의장은 7일 오전 9시40분께 서울고검 1층에 도착했다. 특검팀은 이날 오전 10시부터 우 의장을 조사한다.

우 의장은 “지난 계엄으로 일어난 내란 사태에 대해 헌법과 국민들에게 진상을 밝히는 것은 역사적으로 꼭 필요한 책임”이라며 “의장에게 참고인 진술을 해달라는 협조 요청이 와서 서면이나 다른 방식으로 조사할 수 있었지만, 진상을 밝히는 데 의장이 직접 출석해 협조하는 것이 특검을 출범시킨 정신에 맞다고 생각했다”고 밝혔다.

이어 “국회는 계엄으로 침탈당한 기관이고, 국민과 함께 계엄을 해제한 기관”이라며 “의장도 당연히 이 자리에 나와서 진실 규명을 해나가는 것이 당연한 책무라고 생각한다”고 덧붙였다.

특검팀은 이날 우 의장으로부터 계엄 해제안이 의결되기까지의 국회 상황에 대한 진술을 확보할 예정이다.

특검팀은 계엄 선포 당시 국민의힘 원내 지도부가 의도적으로 국회가 아닌 당사로 의원들을 모이게 해 계엄 해제 의결을 방해하려 했다는 의혹을 수사하고 있다.