안두릴과 MOA(함정 개발 협력을 위한 합의각서) 체결 2027년까지 USV 시제품 한국 시장 공개 무인함정에 안두릴 ‘자율 임무 수행 체계’ 탑재

[헤럴드경제=박혜원 기자] HD현대가 미국 인공지능(AI) 방산기업 안두릴과의 무인수상정(USV) 개발을 본격화한다. ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’ 프로젝트 등 한국 조선사에 대한 미국 수요가 커지는 가운데 HD현대는 안두릴을 비롯한 다양한 현지 조선 기업들과 기술 협력을 강화하고 있다.

7일 HD현대는 지난 6일 안두릴과 경기도 성남시의 HD현대 글로벌R&D센터(GRC)에서 ‘함정 개발 협력을 위한 합의각서(MOA)’를 체결했다고 밝혔다. 이날 체결식에는 주원호 HD현대중공업 특수선사업대표와 팔머 럭키 안두릴 공동 설립자가 참석했다. 이번 MOA는 양사가 지난 4월 맺은 USV 무인수상정 개발 업무협약(MOU)에서 보다 구체화된 것이다.

양사는 한국과 미국 시장에서 각각 USV 시제품을 선보일 계획이다. 한국 시장에는 2027년께 HD현대 무인수상정에 안두릴의 자율 임무 수행 체계(Misson Autonomy)가 탑재된 USV 시제품을 선보이기로 했다. 반대로 미국 시장에 내놓을 무인수상정엔 HD현대의 AI 함정 자율화 기술(Vessel Autonomy)가 적용된다.

도널드 트럼프 대통령 요청으로 한미 조선 협력 기대가 커지는 가운데 HD현대는 미국 기업과의 접점을 꾸준히 넓히고 있다. 지난 6월에는 미국 조선 그룹사 에디슨 슈에스트 오프쇼어(ECO)와 미국 상선 건조를 위한 파트너십을 체결했다. 지난 4월에는 미국 최대 방산 조선사인 ‘헌팅턴 잉걸스’, 방산 기자재 업체 ‘페어뱅크스 모스 디펜스’와 MOU를 맺었다.

HD현대중공업 주원호 특수선사업대표는 “무인함정은 미래 해전(海戰)의 핵심이자 필수요소”라며 “최고 수준의 자율 임무 수행 체계 기술을 갖춘 안두릴과의 협력을 통해 세계 최고 수준의 무인 함정을 개발하겠다”고 말했다.

안두릴 팔머 럭키 공동설립자는 “안두릴이 추진 중인 무인함정을 포함한 미 군함 시장 진출에 있어서 세계 최고 수준의 기술력을 갖춘 HD현대의 함정 설계, 건조에 관한 기술 협력을 할 수 있게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며, “앞으로도 미국과 한국 시장에서의 강력한 협력 파트너로서 윈윈하기를 기대한다”고 밝혔다.