- 연세의대 송경철, 권유진, 채현욱 교수 연구팀, 소아청소년 대상 대사이상 지방간질환 진단 기준 제시 - 소아청소년 대상 기준 없어 진단에 어려움 존재 ... 새 기준은 학교와 일상에서도 쉽게 활용 가능할 것

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 국내 연구진이 최근 급증하는 소아청소년의 ‘대사이상 지방간질환’을 진단하는 새 기준을 찾았다. 성인 진단기준을 그대로 쓰는 것이 아니라, 소아청소년 특성을 반영한 진단 기준값을 제시했다는 점에서 의의가 크다.

한국 국민영양건강조사(KNHANES)에 따르면, 우리나라 10~18세 아동청소년의 지방간질환 유병률이 최근 10년간 8%에서 12%로 크게 상승했다. ‘대사이상 지방간질환(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease, MASLD)’은 비만 등의 대사이상을 동반한 지방간질환으로 제2형 당뇨병, 심혈관 질환과 밀접한 관련이 있는데, 소아청소년에게 발생하면 소아 당뇨병과 각종 대사질환의 발생 위험도를 높이거나 성인 간질환으로 이어질 수 있어 조기 발견과 관리가 중요하다.

하지만 소아청소년의 지방간질환 진단은 쉽지 않다. 가장 확실한 방법인 간생검은 침습 검사 특성상 소아에게 적용이 어렵고, 초음파나 MRI는 비용 부담이 크며, 일반적인 간 효소 수치(ALT, AST)만으로는 대사 관련 질환을 진단하기에 제한이 많다.

이러한 상황 속에서 연세대 강남세브란스병원 소아청소년과 채현욱, 송경철 교수, 용인세브란스병원 가정의학과 권유진 교수 연구팀은 비침습적이면서 소아청소년에게 맞는 현실적인 진단 기준을 찾아 나섰다. 성인 지방간환자의 진단을 위해 개발된 지방간 지수(Fatty Liver Index, FLI)와 간지질증 지수(Hepatic Steatosis Index, HSI)를 소아청소년 진단에 적용 가능한지 평가하고, 소아청소년에게 최적화된 진단 기준값(cutoff)을 제시하고자 했다.

연구는 미국 국민건강영양조사(NHANES)에 등록된 2017–2020년 미국 청소년 1,158명의 데이터와 강남세브란스병원과 용인세브란스병원의 2007~2023년 소아청소년 환자 203명의 데이터를 기반으로 이뤄졌다. 환자의 지방간 여부는 초음파와 간스캔 검사를 통해 확인했으며, 이를 기준으로 FSI, HSI가 소아의 대사이상 지방간질환을 얼마나 잘 예측하는지를 비교 분석했다.

연구 결과, FLI와 HSI의 곡선하면적(area under the receiver operating characteristic curve)이 미국 국민건강영양조사 데이터에서 각각 0.91, 0.90이었으며, 강남과 용인세브란스병원 데이터에서는 둘 다 0.93으로 나타났다. 곡선하면적은 질병을 얼마나 정확하게 가려내는지 나타내는 수치로, 값이 1에 가까울수록 질병 유무를 잘 구분해낸다는 것을 뜻한다. 강남과 용인세브란스병원의 임상 현장에서도 유사한 값이 나타났다는 점은 실제 환자 진료에 바로 적용이 가능하다는 것을 시사한다.

또한, 이번 연구에서는 FLI와 HSI 수치가 몇 이상일 때 대사이상 지방간질환 위험이 높아지는지를 평가했다. 그 결과, FLI 기준으로 20 미만일 경우 대사이상 지방간 위험이 낮았으며, 50 이상일 경우 위험이 높게 나타났다. HSI는 30 미만일 경우 위험이 낮았으며, 40 이상일 경우 대사이상 지방간질환 가능성이 높아졌다.

연구팀에 제시한 이번 진단 기준은 간효소 수치가 정상인 경우에도 유효했다. 연구팀은 알라닌 아미노전이효소(ALT)가 정상인 청소년만 별도로 분석해도 FLI, HSI의 곡선하면적 값이 약 0.89~0.91 수준으로 높다는 사실을 밝혀냈다. 이는 겉으로 건강해보이는 소아청소년에게도 대사이상 지방간질환이 숨어있을 수 있으며, FLI, HSI 지표를 활용하면 이를 조기에 발견할 수 있다는 사실을 의미한다.

송경철 교수는 “FLI와 HSI는 일상에서 쉽게 수집할 수 있다. 1차 의료기관이나 학교 건강검진 등에서 쉽고 빠르게 산출할 수 있어 최근 급증하는 소아청소년 대사질환 관리에 기여할 것으로 기대한다”고 말했다. 권유진 교수는 “이번 연구 결과를 통해 성인으로 진행되는 지방간 질환을 예방하고, 비만으로 인해 발생할 수 있는 다양한 건강 문제를 줄이는 데도 도움이 되길 바란다”고 말했다.

이번 연구는 국제학술지 Clinical Gastroenterology and Hepatology(IF:12.0)에 ‘소아청소년 대사이상 지방간질환 진단을 위한 FLI 및 HSI의 최적 진단 기준값 개발 연구(Optimal cutoffs of fatty liver index and hepatic steatosis index in diagnosing pediatric MASLD)’라는 제목으로 게재됐다.