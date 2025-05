전 세계 금융 중심지인 월스트리트에서 ‘투자의 대가’로 불리는 구루(Guru, 스승·권위자)의 ‘픽(Pick)’을 짚어봅니다. 월가 고수들의 ‘신의 한수’에는 세계경제와 국제정세, 미래 통찰력이 담겨 있습니다. 월가 고수들은 어느 시점에, 어떤 기업, 산업, 자산에 투자하고 또 던졌을까요. [월가구루픽]이 추적합니다.

[헤럴드경제=김빛나 기자] ‘미국 1위 은행’ JP모건체이스 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)는 2022년 미국 CNBC와의 인터뷰에서 가상화폐 구매를 “쓸모없는 ‘애완용 돌(pet rock)’ 수집”이라며 강력하게 비난했었다.

하지만 지난 20일 다이먼 CEO는 가상화폐에 대한 입장을 바꿨다. 그는 “JP모건 고객이 JP모건 계좌를 통해 비트코인 관련 자산을 구매하는 것을 허용한다”며 “저는 흡연을 권장하지 않지만, 당신이 흡연할 권리는 옹호한다”고 말했다.

더 나아가 JP모건은 달러 등 안전자산과 가치가 연동된 가상화폐 ‘스테이블 코인’ 발행을 검토하고 있다. 지난 22일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 JP모건을 비롯해 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 웰스파고 등 다른 월가 대형은행들도 스테이블코인 발행 논의에 참여 중이다.

보수적이기로 유명한 월가 은행이 스테이블 코인 발행을 논의할 정도로 가상화폐의 위상이 달라지고 있는 방증이다. 특히 안전자산과 연동된 스테이블 코인은 도널드 트럼프 미국 행정부 출범 이후 새로운 투자처로 떠오르고 있다.

스테이블 코인이 급부상하는 이유는 빠른 성장세 때문이다. 스탠다드차타드은행에 따르면 스테이블 코인 시장은 2028년 말까지 2조달러(약 2754억원)까지 성장할 전망이다.

시장 점유율 1, 2위를 참여하는 기업 가치도 상당한 것으로 나타났다. 전체 스테이블코인 시장 점유율 67%를 차지하는 테더(Tether)의 경우 2023년 순이익이 62억달러(약 8조 53000억원)에 달했다.

시장점유율 27%를 차지하는 USDC의 발행사 서클(Circle)의 추정 기업 가치는 약 56억5000만 달러(약 7조8000억원)다. 서클이 27일(현지시간) 기업공개(IPO)를 위해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에 기반해 공모가 등을 반영한 수치다.

스테이블코인은 그동안 가상화폐 거래나 디파이(DeFi·탈중앙화 금융) 담보 용도로 사용됐지만, 최근에는 빠르고 저렴하게 국경 간 달러를 이동시키는 수단으로 인기를 얻고 있다. 월가 대형 은행 사이에서도 스테이블코인 확산이 전통 은행들의 예금 기반과 결제 네트워크를 위협할 수 있다는 위기의식이 커지는 것으로 나타났다. 여기에 최근 미국 상원이 스테이블코인을 제도권으로 편입하는 ‘지니어스 법안(GENIUS Act)’을 통과하면서 더욱 주목받고 있다.

WSJ은 “월가의 전통적 금융 권력이 자체 스테이블코인을 발행하려는 움직임을 가상화폐와 전통 금융이 점차 가까워지고 있다는 또 다른 신호”라고 해석했다.

다만 스테이블 코인 시장이 아직 시작 단계인 만큼 분위기는 언제든 바뀔 여지가 있다. WSJ에 따르면 스테이블 코인 발행 논의는 아직 초기 단계이며, 향후 관련 입법 상황이나 수요 전망에 따라 결정이 바뀔 수 있다.

Q1. 스테이블 코인이란?

스테이블 코인은 달러, 유로화와 같은 안정적인 자산의 가치에 연동되도록 만든 가상화폐를 뜻한다. 스테이블 코인 1개를 1달러에 맞춰 놓으면, 언제든 1달러와 교환할 수 있다.

쉽게 말해 미국 달러와 연계된 스테이블 코인은 디지털 달러처럼, 자산 가치를 가지게 된다. 가격 변동성이 큰 가상화폐의 위험부담을 낮추기 위해 만들어졌다.

Q2. 지니어스 법안(GENIUS Act)은 ‘천재’ 법안?

지니어스 법안의 정식 명칭은 ‘Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stable coins of 2025 Act’, 미국 스테이블 코인을 위한 국가혁신 지도 및 설립법이라는 뜻이다. ‘GENIUS’는 법안의 머리글자를 따서 만든 단어다.

해당 법안을 발의한 빌 해거티 공화당 상원의원은 지니어스 법안이 스테이블 코인 혁신을 이끌겠다는 취지를 담았다고 밝혔다.

지니어스 법안은 스테이블 코인을 제도권 안으로 편입 시킨다는 평가를 받고 있다. 스테이블 코인을 만드는 회사가 갖춰야 할 규칙을 담고 있기 때문이다. 지니어스 법안은 스테이블코인의 ▷1대1 담보 의무 ▷자금세탁방지(AML) ▷연방·주 공동 감독 등 명문화한 규제를 담고 있다.

예를 들어 코인 발행 회사가 1달러 가치의 스테이블코인을 발행했다면, 반드시 그에 1달러에 해당하는 만큼의 자산(달러, 미국 국채 같은 안전한 자산)을 보유해야 한다.

또한 코인 발행 회사가 파산할 경우 코인 보유자가 먼저 돈을 받을 수 있거나, 코인 발행 회사는 자금세탁 방지나 테러 제재 규정에 적용받는 등의 내용도 담고 있다.

미국 의회는 최근 ‘지니어스 법안’을 상원 토론 종결 표결에서 민주당 의원 15명을 포함한 초당적 찬성으로 가결했다. 필리버스터(합법적 의사진행 방해) 절차를 통과함으로써 이제 남은 건 정식 표결뿐이다. 이르면 6월 초 미 상원에서 최종 통과될 것으로 예상된다.

Q3. 찬성 vs 반대, 지니어스 법안 엇갈린 평가 왜?

법안 찬성론자들은 지니어스 법안이 스테이블 코인 시장 활성화에 이바지할 것이라고 본다. 기존 금융 회사들도 스테이블코인 시장에 참가할 수 있도록 길을 열어주고, 가상화폐 투자자를 보호하기 때문에 스테이블 코인뿐만 아니라 가상화폐 시장이 전반적으로 활성화될 수 있다는 입장이다.

지니어스 법안이 통과되면 마치 댐이 열리듯 많은 회사가 이 시장(스테이블 코인 시장)에 뛰어들 것이다. 소비자들은 더 많은 선택을 갖게 되고, 회사 간의 경쟁이 치열해지면서 혁신적인 서비스가 나올 것이다. 크리스티안 카탈리니 MIT 솔론 경영대학원 교수

실제 지니어스 법안 통과가 임박하자 ‘가상화폐 대장주’ 비트코인은 지난 22일 처음으로 11만달러를 돌파해 신고가를 갈아치운 후 12만달러선까지 다가섰다. 6월 초 미 상원에서 최종 통과될 것으로 예상되면서 가상화폐 시장으로 자금이 몰려들었기 때문이다.

반면 법안을 반대하는 사람들은 지니어스 법안의 허술함을 비판한다. 소비자들을 충분히 보호하지 못하고, 불법적인 스테이블코인 거래를 막기에는 법안의 내용이 지나치게 개괄적이라는 것이다.

강력한 스테이블코인 법안이 가장 좋은 선택이지만, 이처럼 허술한 법안은 차라리 법이 아예 없는 것보다 더 나쁘다. 엘리자베스 워런 민주당 상원의원

Q4. 지니어스 법안 통과되면 美국채는?

지니어스 법안이 통과될 경우 가상화폐 시장뿐만 아니라 달러, 국채 시장에도 영향을 끼칠 전망이다. 특히 미국 국채 시장에는 천문학적인 자금이 유입될 것으로 기대되고 있다.

미국 국채는 스테이블 코인의 담보 자산으로 활용되고 있다. 지니어스 법안에도 나오듯 스테이블 코인과 달러 등 안전자산 사이에 가치는 1대1로 유지돼야 한다. 스테이블 코인을 보유한 사람이 언제든 코인과 연계된 안전 자산으로 교환할 수 있어야 하기 때문이다.

일반적으로 스테이블 코인 회사는 코인과 연계된 안전 자산 전액을 보유하기보다는 미국 국채를 사들인 다음, 스테이블 코인 보유자가 코인을 교환할 때 국채를 팔아 안전자산을 마련한다. 미국 국채는 ‘전 세계 금융시장에서 가장 안전한 자산’으로 여겨지기 때문이다.

백악관 인공지능(AI)·가상화폐 정책을 총괄하는 데이비드 색스고문은 미국 CNBC에 출연해 지니어스 법안이 “상당한 초당적 지지를 받아 의회를 통과될 것으로 예상한다”면서 “우리 국채에 대한 수요를 단기간 내에 수조 달러 규모로 창출할 수 있을 것”이라고 말했다.

국채 수요가 늘어날 경우 국채 금리(수익률)은 반대로 낮아져 미국 정부의 부담도 완화된다. 일반적으로 국채 수요와 금리는 반대로 가는데, 금리가 낮아진다는 건 미국 정부가 내야 하는 이자 비용이 줄어든다는 의미다.

Q5. 지니어스 법안 통과시 달러패권 더 강해질까?

미국 국채뿐만 아니라 달러의 위상도 지니어스 법안을 계기로 강해진다는 평가가 우세하다. 앞서 언급했든 스테이블 코인은 달러나 유로화 등 전세계에서 많이 유통되는 자산을 기반으로 설계된다. 실제 현재 스테이블코인 시장은 미국에서 발행한 스테이블 코인 ‘테더(USDT)’와 ‘USD코인(USDC)’이 지배하고 있는데, 두 코인의 시총 규모는 약 2000억달러에 달한다.

이를 아는 트럼프 행정부는 기축통화로서 미 달러의 지배력을 강화하기 위해 스테이블코인 활용에 나서고 있다. 지니어스 법안이 통과되면 달러 기반 스테이블코인의 발행과 사용이 늘면 달러의 지배력을 공고히 할 수 있기 때문이다.

트럼프 대통령은 뉴욕에서 열린 ‘디지털 자산 서밋’에서 “가상화폐 산업은 경제 성장을 폭발적으로 촉진할 것”이라며 “스테이블코인은 미국 달러의 지배력을 확장하는 데 도움이 될 것”이라고 말한 바 있다. 더 나아가 트럼프 행정부는 달러 기반 스테이블코인을 국제 결제 수단으로 삼는 방안을 추진 중이라는 전망도 나온다.

Q6. 세계 금융시장 영향은?

지니어스 법안을 계기로 가상화폐 시장의 규모는 더욱 성장할 것으로 전망된다. 스테이블코인 시장 규모는 3월 말 기준 약 2373억달러로, 1년 전보다 2배 가까이 급성장했다.

도이치뱅크에 따르면 지난해 스테이블코인 거래액은 28조달러로 마스터카드와 비자카드의 거래액을 합친 것보다 더 컸다.

이와 함께 전세계 금융시장에서 미국의 중요성이 더욱 강해질 것으로 예상된다. 스테이블 코인이 미국 달러, 국채와 연동되기 때문에 사실상 ‘미국 자산에 간접투자’하는 셈이기 때문이다.

미국 자산과 거리를 두던 국가들도 스테이블 코인에 투자하면서 다시 미국 투자를 하게 된다. 예를 들어 통화 정책의 일환으로 미국 국채 보유량을 줄이고 있는 중국이 스테이블 코인을 사들일 경우 정책이 무색해지길 가능성도 있다. 최근 몇 년간 미국 국채를 매도하는 중국은 지난 3월 보유량이 7654억달러(약 1072조원)로 전월보다 189억달러 줄었다.