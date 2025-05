[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 ‘방탄소년단’(BTS) 진이 첫 단독 팬 콘서트를 전석 매진시켰다고 30일 소속사 빅히트뮤직이 밝혔다.

오는 6월28~29일 경기 고양종합운동장 보조경기장에서 열리는 ‘런석진 에피소드 투어’(#RUNSEOKJIN_EP.TOUR) 한국 공연은 예매 시작과 동시에 매진됐다.

이번 팬 콘서트는 한국을 시작으로 일본(차바·오사카), 미국(애너하임·달라스·탬파·뉴어크), 영국(런던), 네덜란드(암스테르담)로 이어진다.

진은 총 9개 도시 18회 공연으로 전세계 아미(팬덤명)와 만난다.

공연명은 방탄소년단 유튜브 채널에서 매주 공개되는 자체 예능 ‘달려라 석진’의 스핀오프 개념으로 팬들을 만나러 떠나는 여정을 의미한다.

진은 이번 투어에서 다음 달 16일 발매되는 두 번째 미니 앨범 ‘에코’(Echo) 수록곡은 물론 지난해 11월 내놓은 첫 솔로 앨범 ‘해피’(Happy) 무대도 함께 펼칠 예정이다.

‘에코’는 삶의 다양한 순간들이 각기 다른 방식의 ‘울림’으로 퍼져나가는 모습을 담은 앨범이다.

타이틀곡 ‘돈트 세이 유 러브 미’(Don‘t Say You Love Me)를 비롯해 ’루저‘(Loser), ’로프 잇‘(Rope It) 등 7곡이 수록된다.

‘돈트 세이 유 러브 미’는 연인과의 관계가 무너져가는 상황에서도 사랑 때문에 서로를 쉽게 놓지 못하는 아이러니를 노래한 곡이다.