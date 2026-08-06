“전직 대통령 예우 복원되지 않아” “국민통합 행보 더욱 신중 기할 것”

[헤럴드경제=전현건 기자] 국가보훈부가 노태우 전 대통령 묘소 참배 문제와 관련해 “계획이 없다”는 입장을 밝혔다. 권오을 보훈부 장관이 국민통합 차원에서 묘소 참배를 고민하고 있다고 밝힌 뒤 논란이 확산하자 부 차원에서 입장을 명확히 정리한 것으로 보인다.

보훈부는 이날 “노 전 대통령이 사면복권은 됐지만 전직 대통령에 대한 예우가 복원되지 않았고 국민의 반대 정서 등을 신중히 고려해 (권 장관이) 참배할 계획이 없다”고 밝혔다.

권 장관은 지난 5일 청와대에서 열린 하반기 업무보고에 앞서 3일 기자들과 만나 “진영을 넘어 전직 대통령과 영부인 묘소를 참배하고 대통령 근조화환을 비치하는 행보로 국민 통합 메시지를 전했다”면서 노 전 대통령 참배 문제가 “가장 고민하는 부분”이라고 말했다.

권 장관은 진영에 따라 전직 대통령 묘소 참배 여부를 달리하는 것은 대한민국의 정통성을 훼손할 수 있다며, 국민통합 차원에서 노 전 대통령 묘소 참배 여부를 검토하고 있다는 취지로 설명했다.

다만 권 장관도 당시 “보훈부 장관 개인 생각만 가지고 처신할 수 있는 일은 아니다”라며 국민 정서와 법적 지위 등을 함께 고려해야 한다고 밝혔다.

권 장관은 취임 후 국민통합 차원에서 진영을 가리지 않고 전직 대통령 및 배우자 묘소에 참배해 왔다.

전직 대통령으로는 김대중·박정희·김영삼·윤보선·이승만 전 대통령 묘소에 참배했고, 영부인으로는 육영수·손명순·프란체스카·이희호·홍기 여사 묘소에 참배했다.

다만 권 장관은 업무보고 브리핑에서 전두환 전 대통령에 대해서는 “5·18에 대해서 한 번도 진솔한 사과가 없었다”며 “언급하기에는 시기상조”라고 선을 그었다.

보훈부의 이날 발표는 권 장관이 개인적 소신 차원에서 제기한 ‘국민통합을 위한 참배’ 가능성과 정부 부처가 따라야 할 법적 기준·국민 정서 사이에 분명한 선을 그은 것으로 풀이된다.

보훈부는 “앞으로 독립·호국·민주 등 국가유공자와 보훈가족에 대한 예우와 지원이라는 본연의 업무는 물론 보훈의 또 다른 역할인 국민통합 행보에 있어서도 더욱 신중을 기할 방침”이라고 밝혔다.