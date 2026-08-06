올해 여수박람회장서 개최

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 전남 여수시가 행정안전부, 전남광주통합특별시와 함께 오는 6일부터 9일까지 여수세계박람회장 일원에서 ‘제7회 섬의 날’ 행사를 개최한다.

국가기념일인 섬의 날은 3390개(유·무인도 포함 행안부 통계)로 파악됐으며 무궁무진한 섬 자원을 알리기 위해 도서개발촉진법 개정 이후 제1회 대회를 목포 삼학도에서 시작한 이래 그동안 경남 통영, 전북 군산, 경북 울릉도, 충남 보령, 완도에 이어 올해 여수에서 개최되고 있다.

이번 행사는 ‘낭만 충전, 섬’을 주제로, 섬을 지켜온 주민들에게 자긍심과 활력을, 바쁜 일상에 지친 시민과 관광객에게는 낭만과 여유를 선사하기 위해 마련했다.

특히 7일부터 9일까지 금오도, 개도, 하화도에서는 여수의 아름다운 섬길을 걸어보는 ‘백섬백길 걷기’가 진행되며, 섬 주민 런치쇼와 섬 체험 유랑단 등 섬 주민과 방문객이 함께하는 프로그램도 준비됐다.

이와 함께 7일에는 ‘박명수의 라디오쇼’ 공개방송이 열리며, 8일 ‘낭만 충전 콘서트’에서는 이찬원, 안성훈, 뮤지컬 싱어즈, 임지훈이 출연해 여름밤을 뜨겁게 달군다.

행사 마지막 날에는 ‘섬 주민 트롯대전’을 시작으로 폐막식, ‘캐치! 티니핑 퍼레이드’가 이어지며 4일간의 축제를 마무리한다.

서영학 시장은 “365개의 아름다운 섬을 품은 여수에서 제7회 섬의 날을 개최하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “오는 9월 개막하는 2026여수세계섬박람회에도 많은 관심을 가져주시길 바란다”고 말했다.