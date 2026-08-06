드들섬에서 즐기는 물놀이…‘우리동네 워터파크’ 15~16일 개최

초대형 워터슬라이드, 연령별 풀장 확대로 온 가족이 즐기는 여름 축제

물총대전, DJ 버블파티, 먹거리까지…시민 맞춤형 피서 프로그램 풍성

8월 15~16일 남평교 일원에서 개최, 안전하고 시원한 여름 추억 선사

[헤럴드경제(나주)=김경민기자]기록적인 폭염으로 무더위가 이어지는 가운데 나주시가 시민과 관광객을 위한 특별한 여름 선물을 준비했다.

초대형 물놀이 시설과 다채로운 체험 프로그램을 갖춘 ‘우리동네 워터파크’가 나주 남평읍 도심 속에서 펼쳐지며 온 가족이 함께 즐기는 도심형 여름 축제로 무더위를 식혀줄 예정이다.

전남광주통합특별시 나주시는 오는 8월 15일부터 16일까지 이틀간 남평읍 드들섬(남평교 아래 롤러스케이트장 일원)에서 ‘2026 드들섬 페스티벌 우리동네 워터파크’를 개최한다고 6일 밝혔다.

올여름 가장 시원한 놀이터가 남평 드들섬에 문을 열어 한여름 무더위를 날릴 전망이다.

이번 축제는 폭염에 지친 시민들에게 가까운 곳에서 시원한 여름을 즐길 수 있는 피서 공간을 제공하고 개학을 앞둔 어린이와 청소년, 가족들에게 특별한 추억을 선사하기 위해 마련됐다.

올해 ‘우리동네 워터파크’는 지난해보다 물놀이 시설과 프로그램을 한층 확대했다.

어린아이부터 청소년, 성인까지 연령별로 안전하게 이용할 수 있도록 유아풀과 청소년풀, 성인풀을 운영하고 초대형 에어 워터슬라이드를 설치해 더욱 다채롭고 역동적인 물놀이를 즐길 수 있도록 마련한다.

물놀이 시설뿐만 아니라 관람객들의 흥을 돋울 체험 및 부대 프로그램도 더욱 풍성해졌다.

전문 레크리에이션 강사가 진행하는 ‘물총대전’과 ‘물채우기 대결’을 비롯해 신나는 음악과 함께 거품이 쏟아지는 ‘DJ 버블 워터파티’가 펼쳐져 축제의 열기를 더할 예정이다.

이와 함께 체험 프로그램, 쿨링 쉼터, 지역 단체가 참여하는 먹거리 장터도 운영해 물놀이와 휴식, 먹거리를 함께 즐길 수 있는 가족형 여름축제로 꾸며진다.

시는 안전요원 배치와 시설물 점검, 응급상황 대응체계 구축 등 안전 관리에 만전을 기해 시민과 관광객 모두가 안심하고 축제를 즐길 수 있도록 운영할 계획이다.

윤병태 나주시장은 “기록적인 폭염이 이어지는 올여름, 시민과 관광객들이 드들섬에서 시원한 물놀이를 즐기며 가족과 함께 소중한 추억을 만들길 바란다”며 “지석강의 시원한 물길 속에서 모두가 안전하고 쾌적하게 축제를 즐길 수 있도록 행사 준비와 안전관리에 만전을 기하겠다”고 말했다.