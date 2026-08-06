해외이익·NGP 성장 힘입어 호실적 영업이익 4개분기 연속 두자릿수 성장 중간배당금 상향…주주환원 강화

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G가 해외실적 호조와 수익성 중심 성장 전략에 힘입어 상반기 매출이 역대 최대 기록을 경신했다. 영업이익은 4개분기 연속 두 자릿수 성장을 이어갔다.

KT&G는 6일 기업설명회를 통해 2분기 연결 기준 매출액이 전년 동기 대비 9.9% 늘어난 1조7016억원으로 집계됐다고 밝혔다. 같은 기간 영업이익은 4145억원으로 18.5% 증가했다. 이에 KT&G는 매출 전망을 기존 3~5%에서 5~7%로, 영업이익 전망을 기존 6~8%에서 10~13%로 각각 상향했다.

사업부문별로 보면, 본업인 담배사업부문은 매출액이 1조2185억원으로 전년 동기 대비 11.7% 증가했다. 영업이익은 3825억원으로 18.8% 성장했다. 특히 해외궐련사업은 이란 전쟁 등 불확실성 속에서도 고성장을 지속했다. 2분기 매출과 영업이익이 각각 18.9%, 45.6% 급증했다. 국내궐련사업은 상반기 시장점유율 67.9%로 압도적인 1위를 유지했다.

NGP(차세대 담배)사업은 국내 시장 점유율 48.2%를 기록하며 1위를 공고히 했다. NGP 매출은 전년 동기 대비 약 23.8% 성장한 2427억원을 기록했다. 지난 2월 출시된 ‘릴 에이블 3.0’의 흥행으로 고가 스틱 비중이 늘어난 영향이 컸다. KT&G는 하반기 중 신제품을 출시해 NGP 카테고리를 다변화하고, 시장 점유율을 더욱 견고하게 다진다는 계획이다.

KGC의 건강기능식품 사업부문은 2분기 매출이 1742억원을 기록, 전년 동기 대비 7.8% 증가했다. 해외 매출은 중국 유통 재고 조정 영향으로 1년 전보다 94억원 감소한 496억원을 기록했다. 건기식 영업이익은 고수익 채널 매출 확대 영향으로 61.3% 급증하며 100억원을 달성했다.

KT&G는 실적 호조를 반영해 이날 이사회에서 중간배당금을 지난해 1400원에서 600원 오른 2000원으로 결의했다. 이익 성장과 주주환원 여력을 바탕으로 향후 기말배당금 인상도 검토할 방침이다.

KT&G는 배당 강화를 담은 신(新) 중장기 주주환원 정책을 4분기에 발표할 예정이다. 당초 계획한 하반기 신규 자사주 매입 및 소각은 변동 없이 추진하기로 했다.

이상학 KT&G 수석부사장은 “해외사업에서 영업이익이 대폭 증가하고, 국내 NGP의 강력한 성장 모멘텀에 힘입어 매출과 영업이익이 동반 상승했다”며 “이러한 이익성장에 기반해 향후 고배당, 자사주 매입·소각 등 주주환원 정책을 지속적으로 추진해 주주가치를 제고하겠다”고 강조했다.