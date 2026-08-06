“張 정신세계는 온전한가”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당은 6일 장동혁 국민의힘 대표가 ‘개정된 형사소송법을 읽어보지 않았다’고 언급한 이재명 대통령을 향해 “정신세계가 궁금하다”고 발언한 것을 두고 “역대급 망언”이라면서 사과를 촉구했다.

한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 페이스북에 “장 대표가 대통령 업무보고 중 일부 발언만 떼어내 막장 정치공세를 펴고 있다”면서 이같이 지적했다.

한 대행은 “(이재명) 대통령에게 ‘재명아 나랑 싸우자’는 팻말을 들더니 이제는 대통령의 정신세계까지 입에 올렸다”며 “연일 이어지는 제1야당 대표의 막말과 망언에 깊은 유감을 표한다”고 했다.

아울러 “이 대통령은 국정 총책임자로서 형사소송법 개정의 전반적인 취지와 핵심 내용을 충분히 숙지하고 있다”며 “전후 맥락을 모두 생략한 채, 아전인수식으로 트집 잡는 행태는 유치하고 졸렬한 정치공세”라고 비판했다.

강준현 수석대변인도 이날 브리핑에서 “장 대표의 발언은 국민이 선출한 대통령을 욕하는 역대급 망언”이라며 “2만4000명 국민의힘 당원이 서명한 ‘대표 사퇴 청구서’가 목전에 날아오자 대통령에 대한 비방과 악담으로 이를 모면해보려는 발버둥으로 보일 뿐”이라고 꼬집었다.

이어 “장 대표의 정신세계는 온전한지, 그 뻔뻔함은 어디서 나오는지 국민의힘 당원들을 포함해 대한민국 국민 모두가 궁금할 따름”이라고 날을 세웠다.