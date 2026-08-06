주거의 가치를 바라보는 기준이 달라지고 있다. 높은 층수와 조망권을 중심으로 평가받던 주거에서 벗어나 자연과의 거리, 쾌적한 생활환경, 여유로운 공간 구성을 중시하는 흐름이 확산되고 있다.

이 같은 변화는 일본에서 먼저 나타났다. 일본에서는 ‘고층 아파트 증후군’이라는 용어가 등장할 만큼 고층 주거 환경에 대한 논의가 20년 넘게 이어져 왔다. 오사카의 한 부동산 회사는 자사 홈페이지를 통해 고층 거주자에게서 현기증과 이명, 불면, 관절 불편 등을 호소하는 사례가 있다는 내용을 소개하는 등 업계에서도 관련 이슈를 다루고 있다.

관련 연구와 저술도 꾸준히 이어졌다. 도카이대 의학부 아이사카 후미노 교수는 저서 **<무서운 고층 아파트 이야기>**에서 고층 거주 환경이 건강에 미치는 영향을 다뤘다. 특히 아동을 대상으로 한 조사에서는 기상 시 체온이 36도 미만인 이른바 ‘저체온아’ 비율이 1~2층 거주 유치원생보다 10층 이상 거주 아동에서 더 높게 나타났다는 결과를 소개했다. 연구에서는 고층 거주 환경으로 인해 아이들의 야외 활동 시간이 줄어드는 점 등이 원인 가운데 하나로 제시됐다.

기압 변화 역시 고층 생활에서 꾸준히 거론되는 요소다. 약 100m 높이인 35층에서는 지상보다 기압이 다소 낮아지고, 강풍이 불면 건물이 미세하게 흔들리는 ‘피칭(Pitching)’ 현상이 나타나기도 한다. 일부 거주자는 고속 엘리베이터 이용 과정에서 귀가 먹먹하거나 멀미와 비슷한 불편을 경험하기도 한다.

과학 저널리스트 시라이시 구니오는 2010년 저서 **<고층 아파트 증후군>**에서 이러한 생활 스트레스 요인을 조명했으며, 사사키 지카시는 2019년 **<한계의 타워맨션>**을 통해 재난 대응과 육아 환경, 자산 가치 등을 종합적으로 다루며 초고층 주거의 한계를 짚었다.

유럽에서도 저층 중심의 주거 문화는 오래전부터 자리 잡아 왔다. 영국을 비롯한 일부 국가는 건축 규제가 비교적 엄격해 초고층 건물이 주거보다 업무·상업시설 중심으로 활용되는 경우가 많다. 국내에서도 초고층 건축물의 화재 대응과 유지관리 등에 대한 논의가 이어지면서 자연과 가까운 저층·저밀도 주거에 대한 관심도 높아지는 분위기다.

국내에서도 이러한 흐름을 반영한 주거 단지가 등장하고 있다. 서울 서초구 헌인마을에 조성 중인 르엘 어퍼하우스도 그 사례 가운데 하나다.

단지는 지하 3층~지상 3층, 총 222가구 규모로 조성되며 건축면적을 전체 대지의 약 20% 수준으로 제한하고 나머지 공간은 숲과 조경으로 채웠다. 낮은 층수와 넉넉한 동간 거리를 통해 세대 간 독립성을 높였으며, 저층 구조는 일상적인 이동과 비상시 대피 동선을 비교적 짧게 확보할 수 있도록 설계됐다.

또 창을 열면 숲과 녹지를 가까이에서 접할 수 있도록 계획됐으며, 수천 그루의 수목을 식재해 미세먼지 저감과 기후 조절 등 자연 친화적인 주거 환경을 구현했다.

높이가 프리미엄을 결정하던 시대를 지나 주거의 쾌적성과 자연환경, 생활의 질을 중시하는 흐름이 확산되면서 저층·저밀도 주거는 새로운 주거 대안 가운데 하나로 주목받고 있다.