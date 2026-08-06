농식품부·현대백화점그룹·월드비전, ‘농촌창업 도약+’ 본격 운영 제품개발·브랜딩·유통 지원…식품진흥원 장비 1년간 무상 이용

[헤럴드경제=김선국 기자] 우수한 아이디어와 제품을 갖추고도 전문 보육과 판로 확보에 어려움을 겪는 농촌 창업기업에 민간 유통기업과 전문기관이 성장 지원에 나선다.

선정 기업은 현대백화점그룹의 제품개발·판로 지원과 월드비전의 전문 멘토링을 받고, 내년부터 지방정부와 연계해 최대 1억원의 사업화 자금도 지원받을 수 있다.

농림축산식품부는 6일 경기 가평 현대백화점그룹 인재개발원에서 ‘농촌창업 도약+’ 네트워킹 데이를 열고 농촌창업 경진대회 수상기업 15곳을 대상으로 민관 연계 성장 지원 프로그램을 본격적으로 운영한다고 밝혔다.

농식품부는 지난 3월부터 6월까지 진행한 농촌창업 경진대회를 통해 농촌 어메니티 창업 분야 8곳과 로컬푸드 농촌창업 분야 7곳 등 모두 15개 기업을 선정했다.

이번 프로그램은 농촌 창업기업이 보유한 아이디어와 제품을 실제 사업 성과로 연결하는 데 초점을 맞췄다. 농식품부가 성장 가능성이 높은 기업을 발굴하면 현대백화점그룹과 월드비전이 각각 유통 경험과 전문 보육 역량을 활용해 제품 고도화와 판로 개척을 지원하는 방식이다.

현대백화점그룹은 참여 기업을 대상으로 제품개발과 위생관리, 판로 개척을 중점 지원한다. 유통 현장에서 축적한 상품 기획과 판매 경험을 활용해 제품의 시장 경쟁력을 높이고 실제 유통망 진입을 돕는다는 계획이다.

월드비전은 제품개발과 브랜딩, 판로, 농촌관광 등 분야별 전문가로 멘토단을 구성한다. 기업별 사전 진단부터 시제품 제작, 성과보고회, 투자유치 지원까지 보육 전 과정을 관리하며 사회적기업 멘토리와도 협력한다.

농식품부는 수상기업에 대한 직접 지원도 확대한다. 지방정부와 연계해 2027년부터 기업당 최대 1억원 규모의 사업화 자금을 지원하고, 우수기업 홍보와 농식품 수출사업을 통한 해외 판로 개척도 추진한다.

참여 기업은 한국식품산업클러스터진흥원 청년식품창업센터의 시제품 제작 장비를 1년간 무료로 이용할 수 있다. 현장 전문가의 자문과 멘토링을 통해 제품개발 과정의 시행착오를 줄이고, 온·오프라인 ‘푸드폴리스마켓’ 입점 기회도 제공받는다.

이날 행사에는 송미령 농식품부 장관과 장호진 현대백화점그룹 대표, 조명환 월드비전 회장, 전문 멘토단 등이 참석했다. 우수기업 시상과 사례 발표, 기관별 지원계획 공유에 이어 참여 기업의 현장 건의사항도 청취했다.

네트워킹 행사는 7일까지 1박 2일간 이어진다. 참여 기업과 분야별 멘토단은 기업별 사업모델과 제품 경쟁력을 점검하고 향후 보육 방향을 논의할 예정이다.

송미령 농식품부 장관은 “농촌창업이 지속해서 성장하려면 정부 지원뿐 아니라 민간의 전문성과 시장 경험을 연결해야 한다”며 “우수 기업이 경쟁력을 높이고 새로운 판로를 개척할 수 있도록 지원하고 민관 협력형 성장 모델도 확대하겠다”고 말했다.