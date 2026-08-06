한국-베트남 800년 교류 역사 활용 국제교류형 관광거점 조성 2030년까지 창평저수지 관광개발·임대형 스마트팜 등 추진 고성 조선·해양산업특구 사업비 1조3706억원으로 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 경북 봉화군에 한-베트남 교류 역사를 활용한 국제교류형 관광거점이 조성된다. 봉화군은 2030년까지 총사업비 3476억원을 투입해 관광개발과 스마트팜 등 8개 특화사업을 추진한다.

중소벤처기업부는 6일 ‘제60차 지역특화발전특구위원회’를 열고 ‘봉화 K-베트남 밸리특구’를 신규 지정했다고 밝혔다.

지역특화발전특구는 기초지방정부가 지역 특성에 맞는 사업을 추진할 수 있도록 ‘지역특구법’에 규정된 130개 규제특례를 선택적으로 적용하는 제도다. 2004년 도입됐으며 올해 8월 기준 전국 135개 시·군·구에서 171개 특구가 운영되고 있다. 이번 위원회 의결 사항은 이달 중 지정·해제 고시를 거쳐 반영된다.

‘봉화 K-베트남 밸리특구’는 고려시대 봉화에 정착한 베트남 리왕조 왕자 이용상과 화산이씨 집성촌 등 한-베트남 간 800년 교류 역사를 지역 관광자원으로 활용하는 사업이다. 역사와 문화, 휴양 기능을 결합해 관광객과 체류인구를 늘리고 지역경제의 성장 기반을 마련한다는 구상이다.

봉화군은 특구 지정을 바탕으로 2026년부터 2030년까지 ‘K-베트남 밸리’ 조성과 창평저수지 주변 관광개발, 임대형 스마트팜, 백두대간 힐링 펫빌리지 등 8개 특화사업을 추진한다.

총사업비는 3476억원이다. 출입국관리법과 국토계획법, 주택법 등에 관한 규제특례 10건을 적용해 외국인 종사자의 체류와 토지 이용, 주택 공급 과정에서 발생할 수 있는 제도적 제약을 완화할 계획이다.

노용석 중기부 제1차관은 “봉화 K-베트남 밸리특구는 한-베 800년 교류라는 고유한 역사자원을 문화·관광과 지역경제 활성화로 연결하는 새로운 시도”라며 “지역특화발전특구가 지역의 실질적인 성장거점이 될 수 있도록 사업 추진을 지원하고 성과 중심의 운영·관리도 강화하겠다”고 말했다.

위원회는 경남 고성 ‘조선·해양산업특구’의 계획 변경도 의결했다. 일부 지구의 사업자 변경과 조성공사 재개 등 사업 여건을 반영해 특구 지정 기간을 기존보다 3년 연장한 2028년까지로 조정했다.

내산지구와 양촌·용정지구 등의 투자계획을 반영해 총사업비도 9453억원에서 1조3706억원으로 4253억원 늘렸다. 향후 활용 계획이 없는 규제특례 4건은 해제하기로 했다.

특화사업이 완료됐거나 운영 여건이 달라진 기존 특구 4곳은 지정이 해제된다. 대상은 ‘부산진구 서면 신발산업 성장거점 특구’, ‘인천 서구 외국어교육특구’, ‘정남진 장흥 토요시장·생약초·한우 특구’, ‘구미 글로벌교육특구’다. 관할 지방정부는 특구 해제 이후에도 필요한 사업을 자체사업이나 관련 정책과 연계해 추진할 방침이다.