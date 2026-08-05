관악구, 개별공시지가 개념부터 산정 절차·지가 행정 서비스까지 4편에 담아

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 구민들이 어렵게 느낄 수 있는 개별공시지가 제도를 쉽게 이해할 수 있도록 생성형 인공지능(AI)을 활용한 ‘한눈에 쏙~! 공시지가 영상 콘텐츠’를 제작했다.

개별공시지가는 토지 관련 세금과 각종 부담금 등 약 60개 행정 업무의 기준 자료로 활용되고 있으나, 산정 절차와 활용 분야가 복잡해 구민들이 내용을 이해하는 데 어려움이 있었다.

특히 최근 신속통합기획 주택재개발과 모아타운 등 각종 정비사업이 활발하게 추진되면서 토지 가격과 개별공시지가에 대한 주민들의 관심과 정보 수요가 지속적으로 높아지고 있다.

영상은 ▷개별공시지가의 개념과 확인 방법 ▷세금·부담금 등 주요 활용 분야 ▷토지 특성 조사와 감정평가사 검증 등 산정 절차 ▷감정평가사 상담제, 365일 의견제출 창구, 알림톡 등 관악구 지가 행정 서비스를 소개하는 내용으로 구성됐다.

영상 제작에는 생성형 인공지능(AI)과 영상편집 프로그램을 활용했으며, 기획과 대본 작성부터 영상 생성·편집까지 전 과정을 외부 용역 없이 구 자체 역량으로 수행해 별도 예산 없이 완성했다.

영상은 관악구청 누리집의 ‘분야별정보 → 도시/주택/부동산 → 부동산/지적 → 개별공시지가’ 메뉴와 관악구 공식 사회관계망서비스(SNS)에서 확인할 수 있다.

이번 영상 콘텐츠를 통해 구민들의 개별공시지가에 대한 이해도와 정보 접근성이 높아지고, 주민들이 필요한 정보를 보다 쉽고 신속하게 확인할 수 있어 지가행정 서비스의 편의성과 만족도도 향상될 것으로 기대된다.

구는 향후 개별공시지가 열람·의견제출과 결정·공시 기간에 이번 영상을 주민 안내자료로 적극 활용하고, 제도 변경 사항과 주민 수요를 반영해 관련 콘텐츠를 지속적으로 보완해 나갈 계획이다.

박준희 관악구청장은 “어려운 행정정보일수록 주민의 눈높이에 맞춰 쉽고 정확하게 전달하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 인공지능 등 디지털 기술을 행정서비스에 적극 활용해 주민들이 체감할 수 있는 스마트 행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.