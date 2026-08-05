향토 음식 명맥 남아 있어

[헤럴드경제(고흥)=박대성 기자] 전라도 고흥지방에서 예로부터 즐겨 먹어온 향토 음식 ‘마른 생선탕’이 단골손님 위주로 명맥을 잇고 있다.

3면이 바다인 고흥 반도에서는 마른 생선을 넣어 끓인 국을 ‘건(乾)어국’ 또는 ‘마른 생선탕’이라고 이름을 지어 불러왔으며 고흥의 수산물 식문화와 명절 음식문화가 어우러진 향토 음식이다.

마른생선탕, 즉 건어국은 말린 생선을 넣어 끓인 맑은 국물에 명절이나 제사 때 남은 전을 함께 넣어 끓여낸 데서 유래했다. 식재료를 소중히 여겼던 옛사람들의 생활 지혜가 담겨 있다.

마른생선에서 우러나는 구수하고 시원한 맛에 전의 담백함이 더해져 별다른 양념 없이도 깊은 맛을 낸다.

집집마다 사용하는 마른 생선과 전의 종류에 따라 맛이 조금씩 달라지는 것도 건어국의 특징이다.

가정에서 이어져 온 음식이 이제는 지역 음식점의 손맛으로 이어지며 고흥의 숨은 별미로 자리 잡고 있다.

현재 고흥읍을 비롯해 일부 음식점에서 ‘마른생선탕’이라는 메뉴로 건어국을 판매하고 있어 고흥을 찾는 관광객과 방문객들이 직접 맛볼 수 있다.

군청 관계자는 “고흥을 찾는 관광객들이 지역 음식점에서 건어국을 맛보며 고흥의 음식문화와 옛 밥상의 정취를 함께 느껴보시길 바란다”고 말했다.