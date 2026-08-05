비상대비세태 확립 위해 유관기관 협력체계와 세부 연습 계획 집중 점검

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)는 오는 18일부터 21일까지 실시되는 2026년 을지연습에 대비, 5일 구청 창의홀에서 ‘2026년 을지연습 준비보고회’를 개최했다.

이번 보고회는 을지연습의 준비상황을 점검하고 부서별 역할과 유관기관 협조체계를 공유하기 위해 마련됐다.

이날 보고회에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 부구청장, 국·과장, 보건소장 등 주요 간부들과 관계 공무원 등이 참석했으며, 국민의례를 시작으로 부서별 준비사항과 세부계획을 검토했다

구로구는 이번 을지연습 기간 동안 비상대비태세를 면밀히 점검, 부서별 임무 수행과 기관 간 협조체계를 중심으로 실제 상황에 대비한 훈련을 실시할 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “비상상황에서는 평소의 준비가 대응 역량을 결정한다”며 “실전과 같은 자세로 훈련에 임해 구민의 안전을 지키는 데 빈틈이 없도록 철저히 준비해 달라”고 당부했다.