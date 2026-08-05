[헤럴드경제=정찬수 기자] 현대백화점은 5일 백화점 부문의 2분기 순매출이 6438억원으로 전년 동기 대비 9.1% 증가했다고 공시했다. 2분기 기준 역대 최대 매출이다. 2분기 영업이익은 1101억원으로 전년 동기 대비 58.6% 증가했다.

상반기 순매출은 1조2764억원으로 전년 동기 대비 8.3% 증가하며 상반기 기준 최대 기록을 세웠다. 영업이익도 같은 기간 47.7% 증가한 2460억원을 기록했다. 명품·패션·리빙 등 전 카테고리 매출 호조와 외국인 매출 증가가 상승세를 이끌었다는 분석이다.

점포별 상반기 외국인 매출 신장률을 보면 더현대 서울이 전년 동기 대비 134% 늘었다. 무역센터점도 131% 증가했다. 두 점포 모두 외국인 매출 비중이 약 20% 수준까지 올랐다. 더현대 서울은 2021년 오픈 이후 중국·일본·미국 관광객이 주로 찾았으나 최근에는 아랍에미리트·카자흐스탄 등 180여개국에서 방문하는 관광 코스가 됐다.

한편 현대면세점의 2분기 영업이익은 62억원으로 전년 동기(-13억원) 대비 흑자 전환했다. 작년 3분기 이후 4개 분기 연속 흑자다. 상반기 영업이익도 전년 동기 32억원 적자에서 96억원 흑자로 전환했다. 지난 4월 인천국제공항 DF2 구역 영업을 시작하며 기존 DF5·DF7 구역의 명품과 패션·잡화에 더해 화장품·주류까지 카테고리를 확장한 영향이다.

현대백화점 관계자는 “백화점 부문의 경우 명품·워치·주얼리·패션 등 주요 상품군 판매 호조와 함께 외국인 고객 확대에 힘입어 2분기와 상반기 모두 역대 최대 매출을 기록했다”며 “외국인 고객의 소비가 해외 명품은 물론 국내 패션, 뷰티 브랜드까지 확대되고 있어 하반기에도 성장세가 이어질 것으로 기대된다”고 말했다.