[헤럴드경제=장윤우 기자] 영화평론가 김도훈이 MBC ‘놀면 뭐하니?’ 출연 이후 태도 논란에 휩싸인 배우 정준원을 겨냥한 듯한 글을 올렸다.

지난 4일 김도훈은 자신의 인스타그램에 “요즘 방송에 나와서 내향인 컨셉 잡고 뭘 시켜도 못하는 척 하는 연예인들이 있다. 이상하게 남자들이 꼭 그런다”고 적었다.

김도훈은 “진짜 내향인은 사람들 있는 자리나 카메라 앞에 서면 분위기 망가뜨리지 않으려고 평소보다 한층 더 활발한 사람들”이라며 “(내향인은) 돌아오는 차 안에서 수치심에 부르르 떠는 사람들”이라고 했다.

이어 “제발 이상한 내향인 컨셉 잡지 마라”며 “20년 전 방송에서 ‘제가 좀 사차원이라서요’ 하던 것과 똑같은 컨셉이다. 출연료 받고 카메라 앞에 서는 프로페셔널은 그래서는 안 된다”고 덧붙였다.

김도훈은 별도의 글에서 “꼭 이걸 성별 문제로 만들고 싶지는 않지만, 성별 문제 맞다”며 “여배우가 ‘전 원래 이런 사람이니까 그냥 받아들여라’는 식으로 행동하면 즉시 경력이 끝이 날 것인데, 남배우들은 그게 무슨 독특한 퍼스널리티라도 되는지 다들 감싸준다”고 지적했다.

김도훈은 특정 인물의 이름을 적지 않았지만, 글이 올라온 시점과 내용 때문에 정준원을 향한 발언이라는 해석이 퍼졌다.

한편 정준원은 지난 1일 방송된 MBC ‘놀면 뭐하니?’에 출연해서 보인 소극적인 태도를 두고 논란에 휩싸였다.

정준원은 방송에서 유재석이 “우리 작품을 본 적이 있냐”고 묻자 “솔직하게 말해도 되는 거냐”고 되물었고, 멤버들이 괜찮다고 하자 “가볍게 보기 좋은…”이라며 말끝을 흐렸다.

숏폼 연기 챌린지에서는 대사 한 문장을 소화하지 못했다. 유재석은 “다음 거로 넘어가자”고 했고, 하하는 모자를 집어 던지는 리액션을 보였다.

방송 직후 누리꾼들은 “저건 성향이 아니라 성의랑 태도 문제다”, “사석이 아니라 홍보하러 나온 자리이고, 일터다”, “저게 컨셉이라면 방향을 잘 못 잡은 것 같다” 등 지적을 쏟아냈다.