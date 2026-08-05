[헤럴드경제=나은정 기자] 사기 혐의로 구속된 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 레이블 대표가 가수 MC몽의 도박빚을 알려진 것보다 더 많은 200억원가량 갚아주고, 관계가 틀어진 뒤 ‘역바이럴’을 지시했다는 주장이 나왔다.

유튜브 채널 ‘연예 뒤통령이진호’에는 4일 ‘[충격 단독] “MC몽 담궈라” 차가원 회장…충격적 역바이럴 녹취 입수’라는 제목의 영상이 공개됐다.

해당 영상에서는 차 대표의 육성이 담긴 통화 녹취록이 공개됐는데, 이진호는 해당 녹취가 차 대표와 가까웠던 지인의 제보를 통해 확보한 것이라고 설명했다. 다만 녹취 내용은 차 대표 측의 일방적인 주장으로, 사실 여부는 확인되지 않았다고 덧붙였다.

공개된 녹취에서 차 대표로 추정되는 인물은 “MC몽에게 120억원을 뜯긴 게 아니라 더 뜯겼다. 걔한테 한 400억원 뜯겼다”고 주장했다. 이는 기존에 차 회장이 MC몽 대신 갚아줬다는 빚의 액수인 120억원을 훨씬 웃도는 금액이다.

차 대표는 “MC몽의 도박 빚이 엄청 많았다”며 “(MC몽이) 나와 백현이를 협박했다. 백현이가 울면서 ‘더 이상 MC몽과 엮이고 싶지 않다’고 부탁했고, 백현이 위해서 200억원을 대신 갚아줬다”는 취지의 발언도 했다. 또 과거 엑소 계약 분쟁 당시 백현이 큰 심적 부담을 겪었다는 주장도 이어졌다.

영상에서는 차 대표가 MC몽을 겨냥해 ‘역바이럴’을 지시했다는 의혹도 제기됐다.

이진호는 차가원이 지난해 MC몽과 결별한 이후 바이럴 업체를 통해 MC몽 관련 역바이럴(부정적 여론 조성)을 진행하려 했으며, 이에 약 1억원을 사용했다고 주장했다.

공개된 또 다른 녹취에서 바이럴 업체 관계자로 추정되는 인물이 “비용이 비싸고, 들통나면 본인들이 안고 가야(책임져야) 한다”는 취지로 말하자, 차 대표로 추정되는 인물은 “죽어도 같이 죽고 살아도 같이 살아야 한다”며 실행 의지를 드러냈다.

다만 이 같은 이진호의 주장은 녹취와 제보를 기반으로 한 것으로 사실관계는 확인되지 않았다.

한편 차 대표는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 지난 3일 구속됐다. 차 대표는 자신이 운영하는 연예기획사 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 이용한 사업을 주식회사 노머스에 제안해 계약을 체결한 뒤 242억원의 선급금을 받았지만, 실제 사업을 이행하지 않은 혐의를 받는다.