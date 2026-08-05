정부가 지난 6월 30일 경기 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 규제지역으로 추가 지정한 이후 수도권 주택시장의 관심이 인접 비규제지역으로 이동하는 모습이다. 규제지역에서는 대출과 청약, 전매 등에 대한 규제가 강화되면서 상대적으로 규제 부담이 적은 지역을 중심으로 실수요가 유입되는 흐름이 나타나고 있다.

시장에서도 이러한 변화가 감지된다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 8월 3일 기준 화성시 병점구의 아파트 매매 매물은 1504건으로 한 달 전(1759건)보다 14.5% 감소했다. 이는 경기 시·군·구 가운데 세 번째로 높은 감소율이다. 인접한 오산시 역시 같은 기간 3829건에서 3475건으로 9.3% 줄었다.

매물 감소는 가격에도 영향을 미치고 있다. 한국부동산원 부동산통계정보에 따르면 7월 넷째 주 화성시 병점구의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.36% 상승하며 같은 기간 동탄구(0.15%)보다 높은 상승률을 기록했다. 오산시도 6월 말 상승세로 전환한 이후 오름세를 이어가고 있다.

실거래가도 상승 흐름을 보인다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 병점역 생활권에 위치한 ‘병점역아이파크캐슬’ 전용면적 84㎡는 최근 8억8000만원에 거래됐다.

부동산업계에서는 규제지역 인근의 비규제지역을 중심으로 실수요가 분산되면서 신규 분양시장에도 관심이 이어지는 것으로 보고 있다.

이 같은 시장 흐름 속에 GS건설은 경기 오산시 양산동 일원에서 ‘오산헤리티지자이’를 공급하고 있다.

단지는 지하 2층~지상 최고 27층, 22개 동, 총 1783가구 규모로 조성되며, 전용면적 75㎡·84㎡·102㎡·124㎡·166㎡P 등 다양한 평면으로 구성된다.

입지는 병점역 생활권에 속해 병점복합타운 중심상업지구를 비롯해 유앤아이센터, 아이드림센터, 양산도서관 등 생활편의시설 이용이 가능하다. 차량으로 약 10분 거리에는 동탄센트럴파크와 메타폴리스 등 동탄신도시 주요 생활 인프라도 자리하고 있어 병점과 동탄 생활권을 함께 이용할 수 있다.

교통 여건도 개선이 추진되고 있다. 병점역에는 GTX-C 노선 연장과 동탄도시철도 트램, 1호선 동탄역 연장 등이 계획돼 있으며, 수도권제2순환고속도로와 오산화성고속도로 이용도 가능하다. 이와 함께 오산용인고속도로와 양산동~국도1호선 연결도로 등 광역 교통망 확충 사업도 추진되고 있다.

교육 여건으로는 양산1초등학교(가칭)와 양산중학교가 계획돼 있으며, 단지 인근에는 체육공원 조성도 예정돼 있다. 단지는 남향 위주의 단지 배치와 4베이 중심 설계를 적용했으며, 드레스룸과 팬트리 등 수납공간을 마련했다. 커뮤니티 시설로는 피트니스센터와 골프연습장, GX룸, 사우나, 카페테리아, 작은도서관, 스카이라운지 등이 계획돼 있다.

계약 조건은 계약금 10%와 1차 계약금 1000만원 정액제가 적용되며, 중도금 납부 전 분양권 전매가 가능하다.

업계 관계자는 “규제지역 확대 이후 경기 남부 비규제지역으로 실수요가 이동하는 흐름이 이어지고 있다”며 “교통 인프라 확충이 예정된 지역을 중심으로 신규 분양 단지에 대한 관심도 지속되는 모습”이라고 말했다.