9월3일 280만주 증여 예고, 지분율 6.12→9.67% 지난해 회장 승진 이어 그룹 지배력 한층 강화

[헤럴드경제=김현일 기자] 정기선 HD현대 회장이 부친 정몽준 아산재단 이사장으로부터 지분 3.54%를 증여받는다. 증여가 마무리되면 정 회장은 HD현대 2대 주주로 올라선다.

HD현대는 4일 공시를 통해 정 회장이 정 이사장으로부터 주식 280만주(지분율 3.54％)를 증여받는 거래를 오는 9월 3일 진행한다고 밝혔다. 이날 종가(20만8500원) 기준 5838억원 규모다.

이번 증여로 정 회장의 지분율을 6.12%에서 9.67%로 늘어나 국민연금(7.12%)을 제치고 HD현대 2대 주주에 오르게 된다. 최대주주인 정 이사장의 지분율은 26.60%에서 23.05%로 줄어든다.

증여세 규모는 거래 발생일인 9월 3일을 기준으로 전후 각 2개월, 총 4개월의 평균 주가로 결정된다. 이날 종가를 기준으로 향후 정 회장이 납부해야 할 증여세는 약 3500억원으로 추산된다.

정 회장은 2018년 정 이사장으로부터 증여받은 3000억원을 기반으로 현대로보틱스(현 HD현대) 지분 5％를 확보했고 그 이후 지분율을 늘려왔다.

고(故) 정주영 현대그룹 명예회장의 손자이자 정 이사장의 장남인 정 회장은 지난해 수석부회장에서 회장으로 승진하며 3세 오너 경영체제의 막을 올렸다. 1988년부터 전문경영인 체제를 유지해왔던 HD현대는 37년 만에 오너 경영체제로 전환했다.

정 회장이 지난해 회장 승진 이후 지분 확보에 재개하면서 그룹 지배력이 한층 강화될 것이란 전망이 나온다.