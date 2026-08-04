기후테크 스타트업 공동 발굴·실증 지원, 경북지역 개방형 혁신 생태계 육성에 협력

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 4일 경북 구미 경북창조경제혁신센터에서 경북창조경제혁신센터와 ‘오픈이노베이션 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다

오픈이노베이션은 공공과 민간이 보유한 실증 인프라와 기술 역량을 개방·연계해 스타트업(새싹기업)의 사업화를 지원하는 개방형 혁신 프로그램이다.

이번 업무협약을 통해 양 기관은 ▷창업 생태계 활성화 등 지역 동반성장 협력 ▷오픈이노베이션 수요 기술 발굴 및 협력 과제 기획 ▷스타트업 공동 발굴·평가 ▷워터라운드(wateRound) 참여를 통한 기업의 디지털·AI 전환 지원 ▷‘국가 K-테스트베드’를 통한 기술 실증 지원 등에 협력할 예정이다.

한국수자원공사는 국가 K-테스트베드와 워터라운드(wateRound)를 활용해 전국 단위의 실증 인프라를 개방, 유망 스타트업 기술의 현장 적용성을 검증하고 실제 사업화로 이어질 수 있도록 지원한다.

한국수자원공사는 또 이날 경북지역 스타트업 한 곳을 포함한 3자 간 ‘2026년 한국수자원공사 오픈이노베이션 PoC 지원 업무협약’을 맺고 구체적인 기술 실증에 착수한다.

실증 대상은 정수처리 과정에서 물속의 작은 입자들이 얼마나 잘 뭉쳐지고 있는지를 AI로 분석해 수처리 공정이 안정적으로 운영될 수 있도록 돕는 기술이다.

한국수자원공사는 정수장 등 실증을 위한 테스트베드 환경 제공과 기술 검증을 지원하고, 경북창조경제혁신센터는 실증 사업비 지원과 전반적인 사업 관리를 수행한다.

한국수자원공사는 이와 함께 경북창조경제혁신센터와 공동으로 ‘경북 개방형 혁신 스타트업 지원사업’을 운영하며 기후테크 분야 유망 스타트업의 성장도 집중적으로 지원할 계획이다.

한성용 한국수자원공사 그린인프라부문장은 “이번 협약은 지역의 창업 지원 인프라와 공공기관의 보유 자원을 결합해 기후테크 기업의 실질적인 성장을 견인하는 데 의의가 있다”며 “한국수자원공사는 워터라운드와 국가 K-테스트베드 등 보유 플랫폼을 활용해 지역 혁신기업의 사업화와 기술 고도화를 적극 지원하겠다”고 말했다.